Au printemps 2027, Square Enix conclura sa trilogie de remakes avec FF7 Revelation. Cet ultime épisode aura la lourde tâche de venir boucler près d’une décennie de développement, tout en apportant une conclusion à une histoire largement revisitée à la hauteur des attentes. Déjà annoncé comme plus grand que Rebirth et son vaste monde ouvert, ce dernier chapitre entend bien repousser encore les limites de son open world. Un choix qui pourrait cependant aller à contre-courant du sentiment d’une partie des joueurs, les mondes ouverts XXL étant parfois devenus synonymes de lassitude face à des listes d’activités aussi interminables que, parfois, insipides. Et pour Naoki Hamaguchi, ce sentiment est bien réel.

Le monde ouvert de FF7 Revelation sera plus grand

Dans les colonnes d’Eurogamer, le directeur de la trilogie reconnaît sans mal que le phénomène de la « fatigue des open world » est devenu un véritable sujet de réflexion au sein de l’industrie. « Il y a énormément de jeux en monde ouvert aujourd’hui, et cette idée de fatigue de l’open world est un concept très important à mes yeux », explique-t-il, admettant l’avoir lui-même ressentie. « Il m’est arrivé d’être lâché dans un monde ouvert sans savoir où aller, par quoi commencer ou quoi faire. Mais en même temps, le concept d’être plongé dans un monde ouvert rempli de merveilles est aussi quelque chose d'incroyable ». Avec FF7 Revelation, Hamaguchi entend donc trouver un juste équilibre entre l’accompagnement, qu’il juge nécessaire, et la liberté.

« En tant que développeur, je pense qu’il est très important d’offrir des indications claires aux joueurs dans les mondes ouverts. » Une philosophie déjà bien amorcée avec FF7 Rebirth, où chaque activité et leur niveau de difficulté étaient clairement identifiés sur la carte. Et il ne compte pas changer son fusil d’épaule pour ce dernier épisode. « Les joueurs auront toutes les indications dont ils ont besoin. C’est un point sur lequel l’équipe a été très attentive. Le monde ouvert sera encore plus grand que dans Rebirth, donc il était important pour nous de nous assurer qu’il y ait assez de repères pour que les joueurs n’aient aucun problème à profiter pleinement de ce que le jeu a à offrir », poursuit-il.

© Square Enix.

Ne pas entièrement prendre le joueur par la main

Pour autant, Square Enix souhaite également aller un peu plus loin dans l’exploration du monde ouvert de FF7 Revelation, notamment grâce au Highwind et au parachute, grandes nouveautés de cet épisode. Dans les airs, le jeu offrira ainsi moins d’indications, et il faudra se servir de sa mémoire pour rejoindre sa destination. « C’est une autre façon de guider les joueurs sans les diriger de façon excessive », conclut Hamaguchi, confiant d’être parvenu à trouver un juste milieu, pour que FF7 Revelation ne soit pas rangé dans la case des open worlds fatigants. On en aura la certitude au printemps 2027, fenêtre à laquelle le jeu est attendu sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.

Source : Eurogamer