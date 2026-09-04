Après sa date de sortie, FF7 Revelation donne tous les détails sur ses éditions de lancement mais aussi les futurs DLC qui se concentreront sur des personnages adorés.

FF7 Revelation s'est offert une longue présentation à l'occasion du dernier State of Play. Square Enix en a profité pour annoncer la date de sortie du jeu, mais aussi dévoiler les différentes éditions. On apprend ainsi que le troisième et dernier volet de la trilogie aura droit à deux DLC, qui plus est dédié à des personnages adorés : Séphiroth et Vincent. On a déjà une petite idée de leur date de sortie.

FF7 Revelation révèle ses DLC avec ses éditions premium

Hier, Sony tenait son traditionnel State of Play de septembre. Square Enix a saisi cette occasion pour présenter en long, en large et en travers le futur FF7 Revelation. L'éditeur japonais a montré de nouvelles images mais aussi ouvrir les précommandes avec trois éditions :

ÉDITION CONTENU Standard (69,99 € à 79,99 €) - Jeu complet

- Bonus de précommande jusqu'au le 8 avril 2027 (13h59) : Matéria d'invocation 'Mécha-chocobo et mog' Premium (99,99 € à 109,99 €) - Jeu complet

- Bonus de précommande

* Pass d'extension de l'histoire (accessoire ras-de-cou du cycle de vie et lot d'objets de départ)

* DLC narratif 1 : Séphiroth

* DLC narratif 2 : Vincent et les TURKs

- 24 heures d'accès anticipé (7 avril 2027, 14h) Premium Plus (109,99 € à 119,99 €) - Jeu complet

- Bonus de précommande

- Contenu Premium

- Artbook numérique

- Mini bande originale numérique

- Matéria d'invocation 'Alexandre polygonal'

- Accessoire ras-de-cou ardent

- 24 heures d'accès anticipé (7 avril 2027, 14h)

Les fans qui attendent de pied ferme FF7 Revelation peuvent donc dès à présent faire leur choix entre édition standard, Premium et Premium Plus. Notez que les deux dernières incluent d'office plusieurs contenus additionnels, dont deux DLC narratifs qui ont vu le jour grâce aux fans. En tout cas, c'est ce que rapporte Naoki Hamaguchi, directeur de la trilogie, dans un post sur X (ex-Twitter) :

Suite à l'annonce de Final Fantasy VII Revelation, nous avons reçu de nombreuses demandes de la part des fans et des médias concernant du contenu téléchargeable (DLC), et avons décidé de le faire.

© PlayStation et Square Enix

Quand sortiront les DLC de Séphiroth et Vincent ?

Pour le moment, l'histoire de ces DLC narratifs de FF7 Revelation reste enveloppée de mystère. Zorine Te, Senior Marketing Manager chez Square Enix, explique sur le PS Blog que le studio donnera « d’autres infos palpitantes à ce sujet plus tard ». On devra donc se contenter du nom des extensions pour le moment :

Contenu additionnel téléchargeable narratif 1 de FINAL FANTASY VII REVELATION : Séphiroth

Contenu additionnel téléchargeable narratif 2 de FINAL FANTASY VII REVELATION : Vincent et les TURKs

Cela dit, on constate déjà que Square Enix compte bien assurer le suivi de FF7 Revelation pendant un moment. Les DLC de Sephiroth et de Vincent sortiront l'un après l'autre, « entre l'hiver 2027 et le printemps 2028 ». L'ultime morceau du pass d'extension devrait donc arriver un an après la sortie du jeu.