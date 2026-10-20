Le 8 avril 2027 marquera la fin d’une décennie de développement et d’attente. La trilogie de remakes se conclura en effet avec FF7 Revelation, qui, grande première, sortira simultanément sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Mais ce n’est pas la seule chose que ce troisième et ultime volet inaugurera. Naoki Hamaguchi, producteur de la trilogie, a confirmé en effet que les amateurs de difficulté ont été entendus. Plus besoin de finir le jeu une première fois pour aller se casser les dents contre les boss.

Dans un entretien accordé à Hardcore Gamer, la tête pensante du projet a ainsi expliqué que le mode difficile sera accessible, cette fois, dès le début de l’aventure. Une petite révolution par rapport aux épisodes précédents, qui imposaient de terminer le jeu une première fois pour débloquer cette option. Mais FF7 Revelation entend surtout revoir l’équilibrage des affrontements pour offrir davantage de liberté aux férus de combats punitifs. Jusqu’ici, le mode difficile s’articulait surtout autour de l’impossibilité d’utiliser des objets pendant les combats et la récupération de MP plus rare.

Une façon de corser les affrontements en demandant aux joueurs de faire preuve de plus de parcimonie, mais qui changera pour FF7 Revelation. « Nous avons réimaginé l’expérience du mode difficile pour l’adapter au nouveau game design. Les options pour les joueurs se sont considérablement élargies. Nous avons donc estimé que simplement interdire l’utilisation d’objets ne suffirait pas à atteindre l’expérience idéale que nous avions imaginée. »

FF7 Revelation proposera notamment une option permettant de choisir entre le mode Dynamique, déjà présent dans Rebirth et qui ajustait le niveau des ennemis au vôtre, ou un mode où les adversaires ont une puissance qui reste fixe. « Nous avons créé un environnement exigeant qui satisfera pleinement les joueurs en quête de difficulté, tout en élargissant leur liberté et leurs possibilités stratégiques », promet le producteur.

©Square Enix.

Revelation voit encore plus grand pour son endgame

Les joueurs les plus hardcore pourront notamment mettre leurs compétences à l’épreuve avec l’endgame de FF7 Revelation, qui sera bien plus fourni que ses prédécesseurs. Une différence qui, selon Hamaguchi, justifie de rendre le mode Difficile accessible dès les premières heures. « Contrairement à Final Fantasy 7 Remake et Rebirth, Revelation propose une grande variété de contenus à la fin du jeu, même après avoir terminé l’aventure. Nous voulions créer un jeu permettant aux joueurs de profiter de nouvelles activités et de nouveaux défis après avoir bouclé l’histoire principale. », promet le producteur. FF7 Revelation semble en tout cas avoir à coeur de laisser les joueurs personnaliser leur expérience au maximum, et plus d'options pour tout le monde n'a jamais été une mauvaise chose.

Source : Hardcore Gamer