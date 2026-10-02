Le créateur de FF7 Revelation s’est exprimé sur la polémique des jeux physiques chez PlayStation, et a répondu aux critiques des fans concernant la version physique du jeu.

Depuis que la nouvelle est tombée en juillet dernier, c’est incontestablement devenu le sujet le plus brûlant de l’industrie. Alors que PlayStation se prépare à mettre à mort le marché du jeu physique sur ses consoles, les joueurs se sont lancés dans une véritable guerre contre l’éditeur, qu’ils espèrent bien réussir à pousser à revenir sur sa décision. Et ils ne sont pas les seuls. Ces derniers mois, de nombreux créateurs de jeux ont également clamé leur amour pour les versions physiques, à l’instar par exemple du directeur de FF7 Revelation.

Le réalisateur de FF7 Revelation s’exprime sur l’abandon du physique chez PlayStation

En pleine promotion pour l’arrivée du dernier opus de la trilogie FF7 Remake, à venir le 8 avril 2027, Naoki Hamaguchi s’est en effet exprimé sur la question dans les colonnes de Radio Times, où il a été interrogé sur l’avenir entièrement numérique qui se prépare chez PlayStation. « C’est une question particulièrement sensible en ce moment », a-t-il alors répondu, avant de partager son attachement pour les jeux physiques. « Personnellement, bien sûr, j’ai acheté beaucoup de jeux en version physique quand j’étais enfant », explique le directeur de FF7 Revelation.

« Il m’arrive parfois d’acheter des jeux en version numérique, mais si je suis particulièrement attaché à un titre, je préfère me procurer la version physique. Et vous savez, comme je travaille dans ce milieu, il m’arrive parfois d’avoir envie de demander à des amis ou des connaissances qui ont participé à un projet de signer un exemplaire de leur propre jeu ». Chose qu’il ne sera plus possible de faire à l’horizon 2028, lorsque PlayStation arrêtera définitivement de produire des versions physiques des jeux sortant sur PS4, PS5 et même PS6 ensuite.

© Square Enix

Une réalité du marché qu’il est difficile d’ignorer

Pourtant, le directeur de FF7 Revelation a bien conscience qu’une telle décision, aussi décriée soit-elle, repose sur une certaine réalité économique pour la firme. « Je pense que les supports physiques continueront d’exister sous une forme ou une autre à l’avenir », a-t-il assuré. « Mais le marché du PC, par exemple, ne cesse de se développer, et beaucoup de gens achètent déjà des copies numériques de jeux et se contentent de les télécharger. Je peux donc imaginer un monde, dans un avenir pas si lointain, où les supports physiques n’existeront pratiquement plus ».

Il évoque alors notamment, sans y faire référence directement, le cas déjà mis en place par Rockstar Games et Take-Two Interactive, qui proposeront une version physique de GTA 6 dénuée de disque. Juste avec « une copie du code sur un bout de papier à l’intérieur de la boîte, ou quelque chose comme ça ». Ce qui, pour le plus grand plaisir d’Hamaguchi, ne sera pas le cas de FF7 Revelation, qui aura bel et bien droit à une véritable version physique, même si l’intégralité du jeu ne pourra pas être intégrée sur le disque dans ce cas de figure.

Le cas FF7 Revelation, ou le meilleur compromis possible

« J’apprécie vraiment les supports physiques. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disent : ‘Pas de disque, pas d’achat’. Et je comprends leur point de vue », confie-t-il. « Et pour FF7 Revelation, nous avons pu conserver une édition physique. Vous ne pouvez pas jouer à l’intégralité du jeu à partir du disque, mais il contient l’introduction. Et ensuite, le jeu vous demandera de télécharger le reste ». Bien sûr, Hamaguchi a alors parfaitement conscience qu'une telle option risque également de déplaire à certains joueurs.

« Je comprends bien qu’il y a des gens qui ont beaucoup d’avis sur la question. J’en suis conscient et je suis attentif à ce qui se dit. J’aimerais donc dire quelque chose à ces personnes. Tout d’abord, certains me disent sur les réseaux sociaux : ‘Donnez-nous une version complète sur disque !’. Donc d’un point de vue général, je tiens tout d’abord à préciser qu’en tant que réalisateur, c’est à moi qu’il incombe de veiller au contenu du jeu pour m’assurer qu’il soit amusant et vraiment passionnant », explique le réalisateur de FF7 Revelation.

« La gamme de produits, le SKU, la manière dont ils sont mis en vente : tout cela relève de la responsabilité de l’équipe éditoriale. Mon pouvoir dans ce domaine est donc assez limité », ajoute-t-il ensuite. Pour autant, si FF7 Revelation va pouvoir bénéficier d’une véritable version physique, c’est aussi grâce à lui. « La pression en faveur des éditions sans disque et des éditions numériques est forte, et j’ai mis à profit ma position pour défendre autant que possible la version physique », révèle Hamaguchi au micro de Radio Times.

Hamaguchi entend la colère des joueurs

« Et toutes ces négociations, tant en interne qu’avec les éditeurs, nous ont menés là où nous en sommes aujourd’hui. Bien sûr, je comprends tout à fait qu’il y ait des gens qui ne soient pas vraiment d’accord avec cette orientation ou qui ne l’approuvent pas. Mais je voudrais simplement dire que j’espère que vous comprenez que j’entends parfaitement votre point de vue, et que j’ai fait de mon mieux », conclut le créateur de FF7 Revelation.

En tout cas auprès du média, puisqu’il a ensuite ajouté sur son compte X personnel :

« Même si l’avenir des éditions physiques reste incertain, j’espère que la passion des fans qui souhaitent garder leurs jeux préférés à portée de main et les conserver sous forme tangible continuera à perdurer en tant qu’élément important de la culture du jeu vidéo » Naoki Hamaguchi, sur X

Un beau message, donc, qui permettra peut-être davantage à certains joueurs de comprendre la position de Square Enix vis-à-vis de la version physique de FF7 Revelation. Un jeu qui, pour rappel, sortira non seulement sur PS5, mais aussi Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2 dès son lancement le 8 avril.

Sources : Radio Times, Naoki Hamaguchi