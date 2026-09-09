FF7 Revelation fait le tour des conférences et s'est cette fois invité au Nintendo Direct pour montrer ce qu'il vaudra sur Switch 2 à sa sortie le printemps prochain, avec une belle surprise en attendant.

Square Enix aura définitivement prouvé de toutes les occasions pour montrer FF7 Revelation, la conclusion tant attendu de la trilogie Remake d'un des épisodes les plus cultes de sa légendaire saga JRPG. Après le dernier State of Play qui avait annoncé sa date de sortie et présenté plus en avant le vaste monde ouvert et le contenu endgame qui nous attend, il a cette fois fait une apparition au Nintendo Direct pour notamment montrer les capacités de la Nintendo Switch 2 en attendant sa sortie le 8 avril 2027, cette fois non seulement sur PS5, mais aussi sur PC, Xbox Series et donc la dernière console de Big N. En supplément, Nintendo a annoncé une petite surprise en shadowdrop : Crisis Core - Final Fantasy VII Reunion.

La version Nintendo Switch 2 à l'honneur pour la dernière présentation de FF7 Revelation

Six ans après la sortie du premier épisode, c'est donc l'année prochaine que la trilogie Remake va enfin se terminer avec FF7 Revelation. Square Enix entend proposer un final véritablement en apothéose, avec un monde ouvert gigantesque, explorable via le Highwind pour une liberté d'exploration totale, un gameplay plus poussé que jamais, et des combats de boss proprement dantesques contre notamment Sephiroth, mais aussi les fameuses Armes.

Contrairement à Remake et Rebirth, FF7 Revelation ne sortira pas exclusivement chez PlayStation, mais sur l'ensemble des plateformes de la génération actuelle, ce qui inclut donc la Nintendo Switch 2. À ce propos, le Nintendo Direct de ce 9 septembre 2026 a justement été l'occasion pour Big N et Square Enix de montrer comment tourne le titre sur l'appareil hybride.

Si on relève fatalement des concessions par rapport à des machines de salon au hardware plus puissant, on peut voir que FF7 Revelation ne démérite pas totalement sur Switch 2, et s'avère globalement au même niveau que le portage de Rebirth sur celle-ci. Celles et ceux qui souhaiteront emporter Cloud et sa bande avec eux sur l'appareil hybride pourront donc en profiter dans de relativement bonnes conditions à partir du 8 avril 2027.

Crisis Core Final Fantasy Reunion également annoncé en shadowdrop

Pour aider les joueurs à patienter jusqu'à l'arrivée de FF7 Revelation l'an prochain, le Nintendo Direct a également annoncé l'arrivée de CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION, une remastérisation de CRISIS CORE dotée de graphismes, d'une bande originale, et d'un système de combat améliorés, plus tard dans la journée sur Nintendo Swich 2. Cela permettra de suivre l'histoire de Zack et de découvrir avec lui les secrets des sinistres expériences menées par la Shinra sur l'appareil hybride de Nintendo.

Source : Nintendo