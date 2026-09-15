Après nous avoir donné le vertige de son ampleur, FF7 Rebirth devrait bien être qu’un amuse-bouche. Notre prise en main lors de la Gamescom 2026 nous a déjà démontré toute la démesure du monde ouvert de FF7 Rebirth et de son contenu. Hamaguchi avait d’ailleurs déjà prévenu lors du salon allemand, le prochain épisode embarquera « encore plus de contenu » que Rebirth. Une promesse qui a forcément de quoi réjouir les joueurs les plus gourmands, mais aussi de quoi inquiéter ceux qui avaient déjà trouvé le second épisode particulièrement chargé, au point de frôler l’indigestion. Hamaguchi s’est exprimé autour de ces craintes concernant FF7 Revelation lors d’une récente interview.

FF7 Revelation fera dans la démesure, malgré les critiques

C’est un peu tout le paradoxe des gros RPG en monde ouvert. D’un côté, difficile de leur reprocher d’en offrir trop, mais de l’autre, lorsque des dizaines d’heures de quêtes, d’activités annexes, de mini-jeux et autres contenus commencent à trop s’empiler. Avec FF7 Rebirth, plusieurs joueurs étaient justement arrivés à un point de saturation, qui avait poussé Hamaguchi à se pencher sur le cas de la « fatigue des mondes ouverts ». Interrogé à ce sujet lors de la Gamescom 2026 il reconnaît que le dernier jeu avait « déjà beaucoup de contenu ». Mais pas question pour Square Enix de lever le pied avec FF7 Revelation. « Je suis certain qu’il aura tout autant de contenu, probablement même davantage que Rebirth. Mais ce sera du bon contenu. Tout sera vraiment agréable à jouer », promet-il.

Mais le réalisateur de la trilogie reconnaît malgré tout que cette course au toujours plus peut lasser une partie du public. « Je suis conscient qu’un certain nombre de joueurs de Rebirth ont dit que le contenu était trop important et qu’ils se sentaient dépassés », admet-il, sans remettre en question la philosophie de FF7 Revelation. « Je pense que cette énorme quantité de contenu est aussi ce qui rend le jeu aussi séduisant », explique Hamaguchi. Pour lui, la différence avec la conclusion de la trilogie devrait surtout se jouer sur la manière dont tout ce contenu pléthorique nous sera présenté. « Ce qui est important ce n’est pas la quantité de contenu, mais la façon dont vous le rendez intéressant, accessible et agréable », ajoute-t-il.

©Square Enix.

Plus, mais en faisant mieux

Pas question donc de donner l’impression que certaines quêtes annexes sont obligatoires pour progresser facilement dans le jeu. Les matérias et autres équipements pourront désormais être obtenus uniquement via des activités annexes liées aux combats, quand le Queen’s Blood, les mini-jeux et les quêtes plus frivoles offriront davantage de cosmétiques. « Je voulais vraiment m’attaquer à cette sensation d’obligation en permettant au joueur de choisir quel contenu il veut découvrir et lequel il ne veut pas faire », a-t-il précisé. Bonne nouvelle donc pour les joueurs occasionnels, mais les obsédés du 100% devront peut-être commencer à prévoir quelques nuits blanches avant la sortie de FF7 Revelation, le 8 avril 2027 sur PS5, PC, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Source : GamesRadar+