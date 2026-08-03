Si FF7 Revelation marquera bel et bien la fin d’une ère pour la trilogie remake, Square Enix ne ferme pas la porte à de futurs DLC racontant des histoires inédites dans cet univers.

Pour les fans de Final Fantasy, le printemps 2027 marquera officiellement le point final d’une grande aventure qui aura duré près d’une décennie. En effet, sept ans après FF7 Remake, Square Enix nous offrira enfin la conclusion très attendue de sa trilogie avec le prochain épisode baptisé FF7 Revelation, révélé au mois de juin lors du Summer Game Fest 2026. Mais tandis que la rumeur de futurs DLC commence déjà à émerger, Naoki Hamaguchi l’affirme : aucune histoire ne sera laissée en suspens à l’issue de la campagne principale du jeu.

L’histoire de FF7 prendra officiellement fin dans FF7 Revelation

« L’histoire [de FF7, ndlr] trouvera sa conclusion dans le jeu principal », a en effet assuré le réalisateur du jeu à l’occasion d’une interview pour le média Automaton. « Nous avons la ferme intention de clore la série avec FF7 Revelation, et nous poursuivons le développement en gardant cet objectif à l’esprit ». Ce qu’il faut comprendre par-là, en d’autres termes, c’est qu’il ne faut pas s’attendre à ce que ce troisième volet poursuive le moindre fil narratif préalablement ouvert au cours de l’aventure via un quelconque DLC, puisqu’il n’en restera pas une fois le jeu terminé.

© Square Enix.

Si DLC il doit y avoir, des histoires inédites seront racontées

Mais cela veut-il dire pour autant que Square Enix ferme totalement la porte à de futurs DLC pour FF7 Revelation ? Pas le moins du monde. Au contraire même, puisque Hamaguchi a d’ores et déjà confié que l’équipe aimerait beaucoup « créer une sorte de spin-off centré sur un personnage en particulier, qui raconte des histoires inédites ». Un peu à la manière de l’extension Intermission de FF7 Remake, en somme. « Donc, si jamais nous en venions à envisager de créer un DLC, c’est le genre de choses que nous essaierons probablement de faire », a-t-il conclu.

Car oui, pour l’instant, l’heure n’est pas encore à l’officialisation du moindre DLC pour le studio. « J’ai l’impression qu’à ce stade, les médias comme les fans s’attendent à ce qu’un DLC arrive. Mais rien n’est gravé dans le marbre pour le moment », a déclaré le réalisateur de FF7 Revelation. « Nous ne pouvons pas nous prononcer avec certitude ». Cela étant, si les joueurs témoignaient d’un réel intérêt pour que cela arrive, il est clair que Square Enix se pencherait très sérieusement sur la question, a-t-il révélé. Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire.

Source : Automaton