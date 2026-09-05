Square Enix a sorti le grand jeu lors du State of Play de septembre, notamment en dévoilant l’édition collector de FF7 Revelation ainsi que les autres éditions de son RPG.

C’est officiel, FF7 Revelation sortira le 8 avril 2027 simultanément sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Le coup d’envoi de la campagne de communication du jeu a été lancé lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2026, mais c’est bien le State of Play de septembre 2026 qui a cristallisé les plus grandes annonces, entre la date de sortie, la présentation du monde ouvert, du gameplay pour les FITS et, surtout, l’annonce de l’édition collector monstrueuse de FF7 Revelation.

Que contient l'édition Collector de Final Fantasy 7 Revelation ?

Si le Japon aura l’exclusivité d’une édition collector regroupant les trois jeux de la trilogie avec un steelbook pour chacun. En France, et pour le reste du monde, nous aurons malgré tout le droit à une belle édition collector de FF7 Revelation, qui sera quand même facturée la bagatelle de 389,99€ ou en réalité 420,99‎€ avec les frais de port. Impossible d’y échapper puisque cette édition sera une nouvelle fois exclusive à la boutique de Square Enix. L’édition collector de FF7 Revelation contient exactement :

Le jeu en version physique (Une connexion internet est requise pour télécharger des données de jeu additionnelles)

Un steelbook

Une statuette réunissant Cloud, Zack et Séphiroth Séphiroth : Environ 20 cm de haut Zack : Environ 18 cm de haut Cloud : Environ 17 cm de haut Socle combiné : Environ 28 cm de large x 30 cm de profondeur

Un artbook

La bande originale de FF7 Revelation

Une carte promotionnelle Magic: The Gathering FINAL FANTASY par Tetsuya Nomura

2 matérias d'invocation, Méca-Chocobo et Mog, ainsi que Polydroid Alexander

Le pass d'extension de l'histoire, avec un accessoire Ras-de-cou du cycle de la vie et deux DLC narratifs consacrés à Séphiroth et à Vincent et aux Turks

Où précommander l'édition collector de FF7 Revelation ?

Que contient l'édition Deluxe de Final Fantasy 7 Revelation ?

Si vous ne voulez pas payer une telle somme, il y a tout de même la possibilité de récupérer une bonne partie du contenu proposé dans l’édition collector de FF7 Revelation, la figurine, les bonus numériques et le Story Pass, qui comprendra les deux DLC consacrés à Sephiroth et Vincent, en moins. L’édition Deluxe reste bien garnie pour son prix, avec le magnifique steelbook, l’artbook et évidemment la carte Magic dessinée par Tetsuya Nomura himself.

Le jeu Final Fantasy 7 Revelation (Une connexion internet est requise pour télécharger des données de jeu additionnelles)

Une jaquette réversible

Une carte promotionnelle Magic: The Gathering FINAL FANTASY

Bande originale

Artbook

Boîtier SteelBook

Où précommander l'édition Deluxe de FF7 Revelation ?