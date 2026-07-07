Au printemps 2027, FF7 Revelation viendra conclure une trilogie qui occupe Square Enix depuis près de dix ans désormais. Pour toute une génération de joueurs en revanche, c’est surtout une page ouverte en 1997, il y a presque 30 ans, qui s’apprête à se tourner. Et autant dire que les attentes sont à la hauteur de l’héritage laissé par ce monument de la PS1 et du JRPG. Naoki Hamaguchi et ses équipes affichent cependant une confiance sans détour dans leur ultime chapitre de la trilogie, malgré les enjeux importants. Un optimisme qui sort même de l’équipe de développement, puisque Cloud himself ne manque pas de douces promesses sur ce qui s’annonce comme le point d’orgue de la saga FF7 Remake.

FF7 Revelation vous fera visiblement pleurer à chaudes larmes

L’attente est encore longue, mais Square Enix et les différents acteurs ayant œuvré sur cette conclusion commencent déjà à préparer le terrain d’ici la sortie de Final Fantasy 7 Revelation. Présenté lors du Summer Game Fest 2026, le troisième et dernier volet de la trilogie de remakes a étalé une partie de ses ambitions, avec un premier aperçu concret de certaines de ses nouveautés les plus attendues, comme ses deux nouveaux combattants, Vincent et Cid, ou le Highwind, son vaisseau. Cependant, les dernières déclarations de ses équipes et de son casting laissent entrevoir une conclusion émotionnellement forte.

Cody Christian, interprète anglais de Cloud Strife, n’a pas caché son enthousiasme au moment d’évoquer FF7 Revelation et a préféré avertir : il faudrait visiblement prévoir une boîte de mouchoirs à proximité lors de nos sessions sur le jeu. Invité à la KawaCon, l’acteur a déclaré : « Il y a tellement d'émotions, tellement de vulnérabilité. Il y a des passages où je vous garantis que vous allez sangloter, même si vous n’avez pas encore pleuré dans les premiers jeux. »

Des déclarations qui font écho à celles de Naoki Hamaguchi le mois dernier. Le directeur du projet révélait en effet qu’une scène en particulier le bouleversait systématiquement, même après avoir terminé le jeu 40 fois. « Il y a une scène essentielle à l'histoire du jeu original que l'on retrouve dans FF7 Revelation, où Cloud se livre à une introspection et découvre son identité, ainsi que son lien avec Zack et Aerith. Je pense que la manière dont nous la représentons dans Revelation est très poignante, et nous avons hâte que les fans la découvrent. En ce qui me concerne, j'ai déjà terminé le jeu plus de 40 fois, et pourtant cette scène me fait pleurer à chaque fois », avait alors confié Hamaguchi au média Omelete.

Et si l’on se fie aux déclarations de Cody Christian, ce ne serait pas le seul passage qui viendrait mettre les joueurs à rude épreuve. Verdict au printemps 2027, lors de la sortie simultanée de FF7 Remake 3 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.

© Square Enix.

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