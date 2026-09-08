Final Fantasy VII Revelation, alias FF7 Revelation, dévoile encore ses nouveautés à quelques mois de son lancement. Le dernier State of Play a notamment été l'occasion de présenter la fonctionnalité permettant d'accélérer les cinématiques et ça ne fait pas l'unanimité.

Square Enix a surpris tout le monde avec sa dernière mise en bouche de FF7 Revelation. Le dernier volet de la trilogie de remake va faire revenir une fonctionnalité qui a de quoi détonner dans le monde des J-RPG. C'est officiel, vous pourrez accélérer les cinématiques. Si cela va ravir certaines, d'autres y voient un option symptomatique d'une réalité générationnelle.

Vous pourrez accélérer les cinématiques dans FF7 Revelation

Disponible dans Final Fantasy VII Rebirth et ajouté au premier remake après son lancement, l'option pour regarder les cinématiques en accéléré fera son retour dans FF7 Revelation. Square Enix a levé le voile sur cette fonctionnalité durant le dernier State of Play, à l'occasion d'une longue présentation de gameplay.

Ainsi, les joueuses et joueurs de FF7 Revelation pourront appuyer sur une simple touche pendant les cinématiques pour les passer en accéléré. Cela vous donnera alors la possibilité de les faire défiler deux fois plus rapidement. Vous avez le choix de vous en servir ou non quand vous le souhaitez. Ce pourrait notamment être très pratique au moment de revivre une scène déjà visionnée, mais ça fait quand même débat au sein de la communauté.

Une fonctionnalité à la TikTok ?

Une part du public n'accepte toujours pas que Square Enix intègre cette option dans les Final Fantasy. Dès lors, la présentation de gameplay de FF7 Revelation ravive un débat houleux. Les fervents défenseurs du J-RPG traditionnel voient cela comme une forme de trahison de la vision d'auteur et le symptôme d'une génération qui n'arrive plus à suivre.

Les réactions face à la longue présentation de FF7 Revalation aux State of Play n'y vont pas par quatre chemins. Un internaute sur X (ex Twitter) y voit le signe que « les jeux vidéo sont vraiment morts »1. Un autre répond que « Square Enix commet l'erreur de vouloir plaire à une génération plus jeune »2. Ce twittos fait certainement référence à la fonctionnalité de visionner du contenu en accéléré sur les réseaux sociaux, notamment TikToK. Mais est-ce seulement cela ?

FF7 Revelation n'est pas le premier jeu à accélérer les cinématiques

Il faudrait poser la question à Square Enix directement. Mais on remarquera que le studio et FF7 Revelation sont loin d'être les seuls à utiliser ce genre de fonctionnalité. Plusieurs épisodes de Persona disposent depuis longtemps d'une option similaire, qui permet de visionner une cinématique sans la sauter complètement. On pense aussi au Life is Strange qui permettent de rejouer les scènes en accélérer quand on a déjà vu les dialogues. L'option n'est donc pas nouvelle ni dans les J-RPG, ni dans les jeux narratifs.

Parler d'« aveu d'échec »3 comme un troisième internaute sur BlueSky peut s'entendre. En même temps, Square Enix n'impose rien avec FF7 Revelation. Le studio tente avant tout d'offrir plus de confort. Surtout que les scènes peuvent parfois durer de longues minutes. Alors, libre à chacun d'avoir recours ou non aux cinématiques accélérées.