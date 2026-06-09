Après la grande annonce, le directeur de Final Fantasy VII Revelation commence à donner les premiers détails sur cette aventure ultime de la trilogie.

C'était le clou du spectacle de la grande soirée d'ouverture du Summer Game Fest 2026. Square Enix a enfin levé le voile sur la troisième et dernière partie du remake de Final Fantasy VII. Celle-ci s'appellera FF7 Revelation et promet d'ores et déjà d'aller encore plus loin que les précédents volets. Le directeur du jeu, Naoki Hamaguchi, donne de nouveaux détails qui vont faire briller les yeux des fans.

Chaque joueur aura sa propre histoire de FF7 Revelation

FF7 Revelation sera une grande première pour la trilogie à plus d'un titre. Le dernier volet des remakes promet un monde plus grand à explorer désormais à bord du Highwind. D'autres personnages seront également jouables en combat. Et les nouveautés ne s'arrêtent pas là. Au cours d'un entretien avec nos confrères de GamesRadar, Naoki Hamaguchi est revenu sur l'histoire et la manière dont elle prendra forme :

Nous ne voulions pas simplement offrir une expérience narrative unique à chaque joueur à travers le monde. Nous voulions que chaque joueur – chaque fan – vive une expérience unique à l’approche de la bataille finale Naoki Hamaguchi, pour GamesRadar.

Pour offrir cette « expérience unique », Square Enix a tout bonnement décidé d'ajouter un système de « choix » à FF7 Revelation. Hamaguchi explique que certains passages « varieront légèrement d'un joueur à l'autre en fonction des choix qu'ils auront effectués tout au long du jeu ». D'après ce qu'il dit, on comprend surtout que ce sont l'attitude et la « détermination » des personnages qui différera selon la direction prise dans votre partie.

Toutefois, ce système de choix n'influencera pas le dénouement de FF7 Revelation. Naoki Hamaguchi confirme qu'il n'y aura donc pas de fin alternative, rassurant certainement les fans quant au respect de l'œuvre originale. Cependant, le directeur du jeu semble teaser quelque chose de nouveau dans ce final. À la fois, il avance que la « la fin de l’histoire sera unique » et que celle-là « va sans doute susciter beaucoup d'intérêt chez les fans ». Faut-il s'attendre à des changements par rapport à l'épisode fondateur ? Dès lors que nous avons eu quelques variations dans les précédents remakes, il ne serait pas impossible que cela se retrouve aussi dans l'ultime chapitre. Réponse en 2027 !