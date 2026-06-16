Dans le courant du printemps 2027, absolument toutes les plateformes de la génération actuelle accueilleront FF7 Revelation, l'ultime épisode de la trilogie Remake. Bouquet final du Summer Game Fest 2026, celui-ci nous a présenté ses mécaniques principales, comme le voyage à travers le monde à bord du dirigeable Highwind, le système de « jobs », totalement inédit sur Final Fantasy 7, du gameplay de deux nouveaux personnages jouables, et tant d'autres éléments à surveiller. En plus de tout cela, son directeur Naoki Hamaguchi avait une bonne nouvelle à adresser aux amateurs de difficulté et aux vétérans du jeu original.

FF7 Revelation fait un geste salutaire à l'égard des amateurs de difficulté et des vétérans

Naoki Hamaguchi et ses équipes semblent avoir enfin entendu les complaintes des joueurs les plus chevronnés de FF7 Remake et Rebirth, car FF7 Revelation proposera une approche différente de la difficulté. Dans les précédents épisodes, il fallait en effet tout recommencer afin de se frotter au niveau de difficulté maximale. Une certaine gageure, surtout si on prend en compte la durée de vie gargantuesque de Rebirth.

« Je pense que l'une des plus grosses différences entre FF7 Revelation et Remake/Rebirth, c'est que les deux premiers étaient conçus pour encourager les joueurs à tout refaire en mode difficile. Dans le troisième épisode, ça sera différent. Il y aura du contenu endgame, contrairement aux précédents épisodes, et il ne sera pas nécessaire de tout recommencer » a révelé le directeur de Revelation dans une interview auprès de Wccftech.

S'agissant dudit contenu endgame à prévoir dans FF7 Revelation, on a déjà eu quelques éléments de réponse lors de sa présentation au Summer Game Fest 2026. Naoki Hamaguchi a par ailleurs confirmé auprès de Everyeye.it qu'il sera bien question d'affronter certaines des fameuses Armes titanesques qui se réveillent pour protéger la planète.

Les vétérans du jeu original se souviendront peut-être des Armes Émeraude et Rubis, qui vont donc faire un retour fracassant. Le directeur de FF7 Revelation a d'ailleurs averti qu'il s'agira cependant de contenu purement optionnel, qui ne compte pas pour terminer l'histoire principale, mais que les affronter représentera un combat particulièrement intense qui mettra les compétences des joueurs les plus chevronnés à l'épreuve. Rendez-vous dans le courant du printemps 2027 pour découvrir tout cela.

© Square Enix

Sources : Wccftech ; Everyeye.it