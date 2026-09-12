Naoki Hamaguchi s’est exprimé sur le destin d’un des personnages de la trilogie FF7 Remake qui a particulièrement chamboulé les joueurs. Entre excuses et nouvelle couche de mystère, le directeur a un message pour les fans attristés.

Lors de la Gamescom 2026 plusieurs médias, nous y compris, ont pu discrètement poser leurs mains pour la première fois sur FF7 Revelation, la conclusion de la trilogie de remakes. Mais dans une salle à l’abri des regards, certains ont pu s’entretenir directement avec Naoki Hamaguchi, directeur de la trilogie, au sujet du troisième épisode et de la saga au global. Le destin tragique d’un personnage principal, aujourd’hui encore au coeur de nombreuses théories, a notamment été le sujet d’une des conversations avec le développeur.

Attention, spoilers majeurs sur Final Fantasy 7 et FF7 Rebirth. Si vous êtes arrivés jusqu’ici sans avoir au moins fini la seconde partie du remake ou terminé le jeu original, il est encore temps de faire demi-tour. Pour les autres, Naoki Hamaguchi a visiblement quelques mots à vous adresser.

Et si tout n'était pas encore perdu pour ce personnage dans FF7 Revelation ?

Même presque 30 ans plus tard, la disparition d’Aerith reste l’un des passages les plus douloureux de la saga et de FF7 Rebirth. Square Enix avait beau avoir joué avec les attentes des joueurs autour de cette scène, le destin de la jeune femme a fini par rejoindre celui que les habitués du RPG de 1997 connaissent déjà. Et tout ça avec quelques variations pour semer le doute jusqu’aux dernières minutes. Le voyage de Cloud, Tifa et le reste de la troupe se poursuivra donc sans Aerith dans FF7 Revelation. Si vous en voulez toujours à Naoki Hamaguchi, directeur de la trilogie, sachez qu’il comprend parfaitement. Interrogé à la Gamescom 2026 par Gamesradar+ sur la tristesse qu’inspire encore cette scène emblématique, le développeur continue de laisser planer le mystère sur le destin de l'héroïne. « J’espère que vous avez certaines attentes concernant la fin et que vous avez hâte de découvrir ce qu’il s’est réellement passé », explique-t-il avant d’ajouter avec visiblement un rire « Je suis vraiment désolé ».

Pas certain que cela console réellement les joueurs ayant passé les dernières heures de FF7 Rebirth à regarder leur écran avec un mélange de tristesse et d’incrédulité. Mais Hamaguchi n’en a manifestement pas tout à fait terminé avec le destin d’Aerith dans FF7 Revelation. « Vraiment, vous devez découvrir ce qui se passe à la toute fin. Vous pourriez changer d’avis ». Entre la timeline aperçue dans la dernière bande-annonce où Zack retrouve Aerith dans sa timeline et cette déclaration, le mystère plane encore et les théories se remettent à fuser. Rendez-vous le 8 avril 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2 pour avoir le mot de la fin. Et probablement quelques larmes supplémentaires.

Source : Gamesradar+