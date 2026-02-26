En attendant l'ultime épisode de la trilogie Remake, le FF7 original a récemment eu droit à une nouvelle version remasterisée visiblement reçue très négativement par les fans.

Presque 30 ans après sa sortie initiale, le légendaire FF7 premier du nom continue de figurer au panthéon des jeux les plus marquants de tous les temps. Avant la trilogie Remake qui a proposé de le revisiter avec un nouveau gameplay et de nouvelles perspectives, rappelons que le titre a eu droit à une version "améliorée" en 2013 sur PC, notamment via Steam. Cette semaine, cette version a eu droit à une nouvelle réédition quelque peu en catimini, mais qui n'a visiblement pas manqué de froisser les fans de la précédente édition.

Une réédition du FF7 original sur PC qui fait monter la pression artérielle des fans

En-dehors de Remake et Rebirth et en attendant la conclusion de cette trilogie, les fans de l'expérience originale FF7 pouvait jeter leur dévolu sur celle disponible sur Steam depuis 2013. Celle-ci qui proposait des modernisations comme la prise en charge de la haute résolution et les succès. Or, cette édition améliorée du jeu original a récemment eu droit à une nouvelle réédition, accessible gratuitement pour les détenteurs de celle de 2013.

Elle rajoute entre autres des fonctionnalités comme une vitesse x3 dans les combats ou les déplacements, la possibilité de désactiver les combats non essentiels à l'histoire de FF7, un mode « amélioration » dans les combats, qui permet de récupérer des points de vie et de magie ainsi que de monter à fond la jauge de Limite.

Malheureusement, ces améliorations de la version PC du FF7 original s'accompagnent de quelques concessions, comme le fait que l'édition de 2013 n'est plus disponible à l'achat et que les sauvegardes entre ces deux itérations, mais surtout les mods ne sont pas compatibles. Et ce n'est hélas pas le seul problème à signaler. Cette réédition comprend visiblement un tas de problèmes, comme le fait que le seuil maximal de FPS augmenté entraîne des problèmes d'animation, des graphismes flous, voire même une impossibilité de lancer le jeu sur certains systèmes.

À cet effet, cette nouvelle version du FF7 original affiche actuellement une moyenne d'évaluations « moyennes » sur 400 évaluations sur la page Steam, avec 45% d'avis positifs. Ce malgré de nombreux patchs mis en place depuis, mais qui n'ont pas encore totalement sauvé les meubles.

Source : Steam