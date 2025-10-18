FF7 Remake connaît un tel succès et plaît tellement aux joueurs que les fans ne manquent pas de théories à son sujet. Le réalisateur vient justement de commenter l'une d'elle.

Depuis la sortie de FF7 Remake, un mystère continue de fasciner les joueurs à savoir celui des fameux « Murmures ». Ces entités spectrales semblent contrôler le destin, corriger le cours des événements et ramener l’histoire sur ses rails d’origine. Mais que représentent-elles vraiment ? Naoki Hamaguchi, le réalisateur de FF7 Remake, a enfin levé le voile sur leur véritable rôle et en a profité pour commenter la théorie des fans.

Le réalisateur de FF7 Remake explique enfin ce mystère

Dans une récente interview durant le Brasil Game Show, Naoki Hamaguchi a confirmé que les Murmures ont un rôle très précis dans FF7 Remake. Selon lui, ces entités « ont le pouvoir de corriger le scénario lorsqu’il s’éloigne de l’histoire originale ». En clair, elles veillent à ce que le récit reste fidèle à celui du jeu culte de 1997, même quand les événements prennent une tournure différente.

Ce concept, à la fois symbolique et audacieux, résume parfaitement la philosophie de FF7 Remake. Le jeu n’est pas qu’une simple refonte visuelle, c’est une relecture profonde, un équilibre fragile entre respect du passé et liberté créative. Les Murmures incarnent cette tension entre hommage et réinvention, entre nostalgie et modernité. Pas mal non ?

Les fans ont leur propre interprétation

Mais ce qui a le plus marqué le réalisateur de FF7 Remake, c’est la manière dont les joueurs ont interprété ces mystérieuses entités. Beaucoup pensent que les Murmures symbolisent la communauté des fans elle-même, ceux qui ne veulent surtout pas que l’histoire originale soit modifiée.

« Certains fans estiment que les Murmures représentent les émotions de la communauté, une sorte de force collective qui veut préserver le récit d’origine. Je trouve cette interprétation vraiment intéressante », a confié Hamaguchi.

Une idée qui séduit de nombreux joueurs, car elle illustre parfaitement le dialogue constant entre les créateurs et leur public. FF7 Remake parle aussi de cette tension, celle d’un studio qui veut surprendre, face à des fans profondément attachés à leur souvenir d’origine.

Source : Genki_JPN