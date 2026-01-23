FF7 Remake Intergrade est maintenant disponible sur Nintendo Switch 2. Face à un titre qui demande des performances efficaces, la nouvelle console est-elle à la hauteur ? Les experts ont tranché.

Longtemps associé aux consoles PlayStation, FF7 Remake passe enfin à un autre terrain de jeu. Accessible depuis hier sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series X|S, le portage sur la nouvelle console hybride de Big N intrigue. Nous ne sommes pas face à un PC consolisé comme le Steam Deck, mais bien à un hardware hybride, pensé pour jouer sur un téléviseur mais aussi en nomade. Alors peut-il faire tourner une telle production convenablement ? Les experts de Digital Foundry ont fait le test, ils disent tout.

FF7 Remake crée la surprise sur Nintendo Switch 2

Porter FF7 Remake sur un nouveau support n'a rien d'anodin. Il affiche une mise en scène spectaculaire qui ne peut que reposer sur une technique exigeante. C'est d'ailleurs pour cela qu'il comptait parmi les jeux-vitrine de la PS4. Depuis sa sortie en 2017, il s'est même offert un bon lots d'amélioration dans une version optimisée pour la PlayStation 5. Intitulée Intergrade, celle-ci est dorénavant disponible sur Nintendo Switch 2. Un portage qui nous a d'ailleurs convaincu comme nous l'expliquons dans notre test.

De leur côté, les journalistes de Digital Foundry ont pu se pencher plus en détail sur cette itération particulière de FF7 Remake, comparant le portage Switch 2 avec les versions PS4 et PS5. Or, le résultat a largement de quoi rassurer les fans. Même si le jeu ne tourne qu'à 30 images par seconde, l'affichage est globalement fluide, autant en mode docké qu'en portable. Même si certains préféreraient certainement du 60 FPS, son absence s'explique par une volonté de conserver un rendu aussi stable que possible en toute circonstance.

Puisqu'il s'agit de la version Intergrade, ce FF7 Remake profite ici de nombreuses améliorations visuelles que nous avions pu découvrir sur PS5. Il ne faut pas s'attendre à retrouver un rendu équivalent à la dernière console de Sony, moins encore à la PlayStation 5 Pro. Néanmoins, la Nintendo Switch 2 surpasse le rendu sur PS4. Ses graphismes sont plus nets et lisibles grâce au DLSS qui contribue à apporter une image plus proche, surtout en mode docké.

Ces améliorations sont également palpables en termes de performances. Sur Nintendo Switch 2, FF7 Remake profite de temps de chargement bien plus courts qu'à sa sortie sur PS4. Sans atteindre les performances d'une console de salon de dernière génération, ce portage s'offre comme un compromis des plus satisfaisants. C'est en plus une très bonne surprise qui redonne confiance dans les futures propositions de cet acabit sur la console de Big N.