À défaut d’avoir profité de l’Opening Night Live pour faire des annonces majeures, Nintendo n’a pas hésité à profiter de la Gamescom pour permettre aux 357 000 visiteurs du salon de tester de nombreux jeux à venir sur Nintendo Switch 2. Dans le lot se trouvaient alors évidemment certaines exclusivités, comme Metroid Prime 4: Beyond, Kirby Air Riders ou encore Légendes Pokémon : Z-A, ainsi que de nombreux jeux tiers, comme Elden Ring ou FF7 Remake par exemple. Et une chose est sûre : ce dernier en a surpris plus d’un.

FF7 Remake impressionne sur Nintendo Switch 2

En effet, au contraire du titre de FromSoftware, dont l’état technique est tel qu’il a été qualifié de « tout simplement inacceptable » par les experts de Digital Foundry, FF7 Remake a largement surpris par la qualité de son portage. C’est simple : cette version Nintendo Switch 2 paraissait tellement fluide à ceux qui l’ont testée qu’il a rapidement été répandu que le jeu tournait en 60 fps sur la console. Cette information, toutefois, serait en réalité erronée, comme l’indique le média Nintendo Life dans un erratum publié sous sa vidéo preview :

Toutes mes excuses pour l’erreur que j’ai faite dans cette vidéo, je croyais sincèrement que le jeu tournait à 60 fps. Mais après avoir regardé le gameplay, il semble que ce soit un 30 fps verrouillé… CEPENDANT, le personnel du stand Final Fantasy a clarifié la situation en confirmant que le jeu tournait en fait à 40 fps ! Nintendo Life

FF7 Remake ne propose donc peut-être pas du 60 fps sur Nintendo Switch 2, mais il a au moins le mérite d’aller au-delà des 30 fps contrairement à la majorité des jeux. Enfin, en tout cas si l’on se fie aux affirmations du personnel de Nintendo présent à la Gamescom. Car de son côté, John Linneman, journaliste chez Digital Foundry, semble quant à lui indiquer que le jeu tournait bel et bien à 30 fps. Qui a raison, qui a tort ? Difficile à dire pour le moment. Mais une chose est sûre : cela n’empêche pas ce dernier de faire l’éloge du titre de Square Enix.

Une version qui n’a pas à rougir face aux consoles de salon

« Je vais le dire, c’est la meilleure chose que j’ai vue sur Nintendo Switch 2 » s’est en effet exclamé Linneman dans l’édition 228 du DF Direct Weekly. « Voir ce jeu tourner à un 30 fps stable, avec cet excellent motion blur plus spécifiquement, c’était fantastique ». Et le journaliste va même encore plus loin dans ses propos : « À vrai dire, je dirais qu’elle semble meilleure que la version PS4 » assure-t-il, en estimant que la version Nintendo Switch 2 de FF7 Remake se trouverait « quelque part entre les versions PS4 et PS5 ».

Bien sûr, Linneman ne se montre toutefois pas encore catégorique sur la question étant donné qu’il n’a pas encore pu faire les comparatifs appropriés pour s’en assurer. « Mais c’est la sensation que j’ai eue en y jouant » conclut-il. « J’étais vraiment, vraiment heureux de ça ». Reste maintenant à confirmer ces premières impressions lors de la sortie de FF7 Remake sur Nintendo Switch 2, à une date qui reste pour l’heure à déterminer. Rappelons d’ailleurs pour l’occasion qu’il s’agira de la version Intergrade du jeu, avec le chapitre bonus consacré à Yuffie.