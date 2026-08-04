Naoki Hamaguchi, réalisateur de la trllogie FF7 Remake, fait preuve d'une certaine nostalgie quand il voit la direction prise par ses jeux. Pour lui, c'est une bonne chose.

Ça faisait quelques années que les nouveaux Final Fantasy faisaient l'impasse sur les consoles de Nintendo. Mais Noaki Hamaguchi et ses équipes sont parvenus à renverser la tendance avec les FF7 Remake. Pour le réalisateur, c'est un véritable retour aux sources qui compte vraiment pour la saga. Il se confie à ce sujet en interview.

FF7 Remake renoue avec Nintendo

FF7 Revelation, dernier volet de la trilogie de remake dirigée par Naoki Hamaguchi, a été officialisé début juin. L'une des grandes nouveautés de ce troisième épisode est qu'il sortira en même temps sur Nintendo Switch 2 que sur les autres plateformes. Si les deux précédents chapitres avaient eu droit à des portages a posteriori, ce qui était déjà un événement, il n'y aura vraisemblablement pas d'attente cette fois.

Cette nouvelle n'est pas sans émouvoir Naoki Hamaguchi. Il faut dire que cela fait 22 ans qu'un épisode principal de la saga Final Fantasy n'était pas sorti directement sur une console Nintendo. Le FF7 original (1997) lui-même n'avait pas mis le pied dans cet écosystème avant 2019, grâce à un portage amélioré de la version PS1. Ce sera donc une première en 30 ans pour cet épisode :

Quand j'étais enfant et fan de Final Fantasy VII, c'était exactement l'époque où Square comme on l'appelait alors, faisait passer la série Final Fantasy à la PlayStation ; j'avais suivi ça en direct. Bien sûr, Kitase-san et Nomura-san avaient pris cette décision pour des raisons qui leur étaient propres. De mon côté, je sens vraiment que pouvoir ramener cette série sur les plateformes Nintendo revêt une grande importance pour moi. Naoki Hamaguchi, pour Ashif’s Release Notes.

Ce sont en effet des retrouvailles significatives entre la saga Final Fantasy et l'écosystème de Big N. On se rappelle que l'aventure FF7 Remake avait commencé en exclusivité sur PS4. Finalement, Naoki Hamaguchi aura guidé sa trilogie vers la fin de l'exclu envers un constructeur. De fait, que FF7 Revelation sortira en simultané et sur PS5, Xbox Series X|S, PC et, donc, Nintendo Switch 2. Cette fois, les différentes communautés pourront vivre ensemble la conclusion de l'histoire, au printemps 2027.