Il y a 6 ans, Square Enix sortait le premier volet de FF7 Remake. Tetsuya Nomura, co-directeur du projet, revient sur l'événement qui l'a le plus marqué à son sujet.

Raviver un titre aussi mythique que Final Fantasy VII, l'épisode le plus culte de la saga de Square Enix, est un défi de taille mais aussi extrêmement stimulant pour les développeurs. Pour Tetsuya Nomura, qui dirige le projet avec Naoki Hamaguchi, c'est même l'un des points les plus exaltants de sa carrière. Il se souvient même d'un événement bien particulier dans le projet FF7 Remake, qu'il raconte en interview pour nos confrères de Famitsu.

FF7 Remake, un événement sans précédent pour Tetsuya Nomura

Tetsuya Nomura en a connu des projets d'ampleur dans sa carrière. Figure Star de Square Enix, le développeur y a fait ses premiers pas en tant que débugueur sur Final Fantasy IV, en 1991. Un peu touche à tout, il passe par des RPG prestigieux, comme Live a Live et Chrono Trigger, avant de se spéciliser peu à peu dans la création des personnages, notamment sur Parasite Eve et, bien sûr, FF7. 20 ans ans plus tard, il ne pouvait pas ne pas contribuer activement au développement du remake de ce dernier.

Compte tenu de l'importance qu'a eu Final Fantasy VII à ses débuts chez Square (par encore rattaché d'Enix à l'époque), Tetsuya Nomura est tout désigné pour co-diriger la production de FF7 dans les années 2010. Si le jeu sort finalement en 2020, c'est à l'E3 2015 qu'il est révélé en world premiere. L'annonce avait évidemment fait sensation, et cela même pour le développeur :

Je me souviens très précisément de la réaction du public à l'annonce de Final Fantasy VII Remake à l'E3, le 15 juin 2015. Ce sentiment et les palpitations que j'ai ressentis à ce moment-là étaient probablement une expérience unique dans ma vie. C'était la première fois que je sentais mon corps trembler de manière incontrôlable tellement cette réaction était intense. Tetsuya Nomura, pour Famitsu.

Un projet au long cours qui s'achèvera bientôt avec Revelation

À l'époque, nous avions pu interroger Tetsuya Nomura directement sur place. Depuis, FF7 Remake est sorti avec un accueil très chaleureux, l'E3 a disparu et Final Fantasy VII Rebirth est venu compléter l'aventure de 1997. Désormais, tous les fans attendent la conclusion de cette refonte événement. FF7 Revelation, l'ultime chapitre, sortira au printemps 2027 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC. Et autant dire que Nomura se prépare à refermer ce chapitre non sans émotions :

À l'époque, j'avais dit à Takahiro Sakurai, qui doublait Cloud : “Ce sera certainement un long voyage, qui prendra plus de 10 ans”. Ce voyage touche finalement à sa fin, ce qui me remplit d'une profonde émotion. Tetsuya Nomura, pour Famitsu.