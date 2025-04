Square Enix était en forme lors du Nintendo Direct de présentation de la Nintendo Switch 2 avec notamment deux grosses annonces. On va avoir le droit à un remaster de l’excellent Bravely Default Flying Fairy, mais aussi et surtout, l’arrivée de FF7 Remake et Intergrade sur la console de Nintendo, et ça c’est un événement. Après plusieurs rumeurs, c’est bien confirmé, le premier opus de cette série de remakes arrive chez Big N, mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle le concernant. Une autre surprise devrait bientôt être révélée officiellement.

De grosses annonces encore prévues pour FF7 Remake

C’est le très informé Nate the Hate, informateur réputé pour ses bonnes infos, qui est venu répondre à des questions sur les réseaux sociaux. Alors qu’un utilisateur s’interroge sur l’avenir de FF7 Remake et FF7 Rebirth, l’insider lui répond que d’autres annonces majeures sont prévues. D’après ce qu’il sait, les deux jeux doivent bel et bien arriver sur Xbox Series dès cette année. Ce n’est pas la première fois que c’est mentionné, et l'arrivée de Final Fantasy 7 Remake sur Nintendo Switch 2 a ravivé la flamme. D’après l’informateur, FF7 Remake arriverait dès cette année sur Xbox Series, tandis que FF7 Rebirth débarqueront plus tard, certainement l’année suivante en 2026. Comme il le souligne, « laissez le temps à Microsoft et Square Enix de faire leurs annonces ».

On prendra des pincettes comme d’habitude tant que rien n’est officialisé, mais il paraît évidemment que les remakes de FF7 finiront par arriver sur les consoles Xbox Series. Square Enix s’est beaucoup rapproché de la marque verte ces derniers temps, et dernièrement c’est Final Fantasy 14 qui est venu poser ses valises sur la plateforme.

On peut donc espérer une annonce en grande pompe lors du Summer Games Fest par exemple, période propice aux annonces qu’affectionne beaucoup Xbox. En général, la firme tient toujours une longue conférence dans son coin, en plus d’être généralement présente lors de la grande cérémonie de l'événement. Les prochaines semaines et mois pourraient bien nous donner des réponses. En attendant, vous pouvez retrouver FF7 Remake et FF7 Rebirth sur PS5 et PC.

source : Nate the Hate