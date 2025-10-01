Les joueuses et joueurs PS5 et PC ne seront pas mis de côté. L'arrivée de FF7 Remake Intergrade sur les consoles concurrentes à l'orée de 2026 va entraîner quelques changements. De fait, Square Enix a récemment dévoilé que la version Nintendo Switch 2 et Xbox Series profiteraient de contenus supplémentaires. N'ayant pas explicitement évoqué la console de Sony dans son communiqué, beaucoup s'interrogeaient sur l'accès à une fonctionnalité particulière chez PlayStation et même sur PC. Désormais, c'est dit officiellement.

FF7 Remake offrira aussi cette option sur PS5

Cela faisait des années que les joueuses et joueurs hors écosystème PlayStation attendaient cette nouvelle. À présent, tout est confirmé : FF7 Remake va avoir droit à son portage sur Xbox Series et Nintendo Switch 2. Nous avons même une première date de sortie. Tout un nouveau public pourra se lancer dans cette aventure culte à compter du 22 janvier 2026. Qui plus est, les nouveaux venus auront droit à un petit coup de pouce.

Square Enix a révélé que le portage de FF7 Remake Intergrade, soit la version PS5 du jeu, profitera d'une nouvelle fonctionnalité. Il s'agira d'un système de progression simplifiée. Proposé comme une option, il vous permettra d'avoir votre vie à fond et de faire, entre autres, le maximum de dégâts possible. En somme, c'est un mode complète cheaté pour progresser facilement dans le jeu. Ç'a d'ailleurs fait débat à son annonce, même si c'est ça se révélera utile pour les collectionneurs, les personnes peu familière avec le médium ou même simplement en termes d'accessibilité.

Toutefois, Square Enix n'avait pas évoqué la PS5, ni le support PC au moment de présenter cette fonctionnalité. Mais l'éditeur a finalement apporté quelques éclaircissements à nos confrères de Push Square. En réponse aux interrogations, il explique que maintenant qu'il est parvenu à trouver comment apporter certains ajustements sur ordinateur, cette option sera également étendue sur les premières plateformes en plus de la Xbox et la Nintendo Switch 2. Il ne donne cependant pas de date de disponibilité. Nous pouvons alors imaginer l'éventualité d'une mise à jour en janvier prochain, pour coïncider avec la nouvelle sortie de FF7 Remake.