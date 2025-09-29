Une annonce de taille pour FF7 Remake Intergrade. Avant d'entrer dans les détails, la révélation tant espérée des fans a finalement eu lieu à l'occasion du Nintendo Direct du 2 septembre. Nous savions déjà que l'exclusivité PlayStation pour cette refonte du jeu culte de Square Enix toucherait bientôt à sa fin. Cependant, il nous manquait encore un horizon... Or, celui-ci se dessine enfin, notamment sur Switch 2 et un détail en amont de la sortie a de quoi faire réagir les joueuses et joueurs.

Faites de la place pour FF7 Remake sur votre Switch 2

Nous pouvons maintenant le dire officiellement : l'année 2026 commencera fort sur Nintendo Switch 2 avec l'arrivée de FF7 Remake. Après 6 ans dans le giron exclusif de PlayStation, la relecture moderne du J-RPG de 1997 fera enfin son entrée sur Xbox Series X|S, mais aussi sur la toute nouvelle console hybride de la firme de Kyoto dès le 22 janvier. Et il compte bien se faire une bonne place sur cette dernière.

En effet, la boutique en ligne de Square Enix a dévoilé quelques détails supplémentaires après l'annonce sur cette sortie très attendue de 2026. Les précommandes sont d'ores et déjà ouverte pour le remake de FF7, y compris pour son édition physique sur Nintendo Switch 2. Celle-ci comprendra de nombreux avantages, comme des bonus in-game, mais aussi un booster Magic The Gathering issu de la collaboration avec Final Fantasy qui sera disponible fin 2025.

Mais, dans l'immédiat, c'est une autre information qui a retenu notre attention. Sur la jaquette de la version physique de FF7 Remake, nous pouvons remarquer l'icône « Game Key Card ». Le jeu sera donc proposé sous forme de cartouche virtuelle, et une cartouche de taille pour le coup ! De fait, le jeu pèsera 87,9 Go, avec la nécessité d'avoir un espace libre d'au moins 90 Go pour le télécharger. Il faut dire que c'est la version Intergrade qui arrive sur Nintendo Switch 2, soit celle qui a déjà été rehaussée pour la PS5. Ce poids justifiera sans mal le fait qu'elle débarque en tout dématérialisé, même pour son édition physique, puisque les cartouches de la console hybride ont une capacité maximale de 64 Go.

© Square Enix.