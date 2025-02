Naoki Hamaguchi, Yoshionori Kitase et toute l'équipe FF7 Remake sont à fond sur le troisième jeu. Ce sera le point final à la trilogie qui revisite un mythe de la PS1 et du RPG. Même si la pression est forte, les développeurs ont assuré à plusieurs reprises vouloir respecter le plus possible le matériel d'origine, tout en apportant des nouveautés comme pour les deux premiers épisodes. Pour avoir accès à Final Fantasy 7 Remake, sa version Intergrade ou Rebirth, il faut obligatoirement une console PlayStation ou un PC. Mais ça devrait changer d'ici les prochaines semaines puisque FF7 Remake serait enfin prêt à donner à des millions de joueurs ce qu'ils veulent désespérément.

Des surprises avant FF7 Remake 3

Pour le producteur Yoshinori Kitase, l'époque des exclusivités de jeux tiers sur une seule plateforme est révolue, du moins pour les productions Square Enix. Une position alignée sur la stratégie multiplateforme revendiquée haut et fort par l'éditeur japonais depuis quelques mois. Ainsi, après des années d'attente, les joueurs et joueurs Xbox Series X|S ont pu rejoindre le monde persistant du MMO FF14. En revanche pour celles et ceux qui préfèrent les jeux solo, l'offre est beaucoup plus maigre que chez la concurrence, mais ça va bouger dès cette année et en 2026.

NateTheHate, qui a entre autres révélé la date de l'annonce de la Nintendo Switch 2, en a remis une couche sur la sortie des deux jeux FF7 Remake sur Xbox Series X|S. « FF7 Remake est prévu pour la fin de l'année » indique t-il sur les forums de ResetERA en réponse à un forumeur. « Rebirth est prévu pour 2026. La date d'annonce est la seule inconnue. Mais j'imagine que les trois seront annoncés en même temps pour un maximum d'impact » ajoute t-il.

Par « les trois », il veut dire Final Fantasy 7 Remake, FF7 Rebirth et FF16. Naoki Yoshida avait en effet déclaré « Nous voulons sortir FF16 sur Xbox » l'année dernière. « Sauf changement de dernière minute, l'annonce de la sortie de FF16 sur Xbox Series X|S ne devrait pas tarder. Ce ne sera pas dans l'immédiat, mais il devrait sortir vers le milieu du premier semestre 2025. Vers le printemps en gros » affirme NateTheHate. Cette énorme surprise des remakes de FF7 sur Xbox Series semble se confirmer pour des millions de joueuses et joueurs, mais il faut encore attendre l'annonce officielle malgré la crédibilité de la source.

Crédits : Square Enix / Steam.

Source : NateTheHate via ResetERA.