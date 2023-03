On aurait presque tendance à l’oublier, mais Final Fantasy 7 a désormais 26 ans. Pour cet anniversaire symbolique, le jeu culte qui a marqué toute une génération a été dépoussiérer PowerWash Simulator le temps d’un DLC gratuit. Conscient de l’engouement autour de FF7 Remake, Square Enix annonce un nouveau crossover moins insolite. A cette occasion, les fans de la saga vont pouvoir retrouver Cloud et les personnages marquants dans un jeu particulièrement apprécié.

Une collaboration entre FF7 Remake et Final Fantasy Brave Exvius

FF7 Remake enchaîne les collaborations. Le RPG tactique mobile War Of The Visions : Final Fantasy Brave Exvius a célébré son troisième anniversaire. A cette occasion, Square Enix a annoncé un crossover d’exception. Plusieurs personnages et éléments de Final Fantasy 7 Remake Intergrade seront disponibles le temps d’un événement. Jusqu’au 2 mai 2023, les joueuses et les joueurs peuvent découvrir de nouvelles unités inspirées de la révision du RPG emblématique, mais aussi des invocations inédites, des atouts-visions, des bonus de connexions et autres récompenses.

Plus concrètement, ils auront la une chance d’invoquer les héros d’AVALANCHE à savoir Cloud, Tifa, Aerith et Barret. Si le quatuor de FF7 Remake se composera uniquement d’unités Ultra Rares, seule la maître en arts martiaux est garantie gratuitement en tant que bonus de connexion tout au long de l’événement. La légende Sephiroth et l’adorable Yuffie prendront également part aux festivités. En utilisant une invocation avant la fin de la collaboration, les joueurs auront une chance d’obtenir ces deux unités, elles aussi Ultra Rares, ainsi de nouveaux atouts-visions.

Des récompenses gratuites pendant l'événement

Il sera également possible prendre part à de nouvelles missions de Défi et Quêtes axées autour de FF7 Remake Intergrade. Les joueurs pourront en outre mettre la main sur les armes de Sephiroth et de Yuffie, tout en obtenant des matériaux d’amélioration. Pour le reste, ils seront récompensés de leur fidélité pendant tout l’événement avec des bonus de connexion à gogo. Il sera par ailleurs possible d’invoquer jusqu’à 300 unités à travers des douzaines de tirages Invocation x10 gratuits. Chacune permet d’obtenir à coup sûr une unité ou un atout-vision MR+ jusqu’au 4 avril. Votre curiosité est piquée ? WotV Final Fantasy Brave Exvius peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store, Google Play ou l’Amazon App.

Quant à FF7 Remake, il faudra encore s’armer de patience avant d’avoir de nouvelles informations sur la suite. La machine promotionnelle devrait se mettre en marche une fois que Final Fantasy 16 sera arrivé entre les mains des joueurs PS5 le 22 juin prochain. Yoshinori Kitase, producteur de FF7 Remake 2, s’était en tout cas montré rassurant en début d’année. « Le développement s’accélère », avait-il alors déclaré. Aux dernières nouvelles, le second volet de la trilogie sortira cet hiver, soit d’ici la fin 2023/début 2024.