Ça y est, FF7 Remake a enfin fait l'annonce dont rêvaient les joueuses et joueurs depuis bien des années. Elle s'accompagne même de quelques nouveautés.

La fin de l'exclusivité est enfin actée pour FF7 Remake ! Après des années à être restés dans le giron de PlayStation, la refonte du titre culte de Square Enix va enfin dépasser les frontières des PS4 et PS5 pour débarquer chez la concurrence. Après la grosse annonce, l'éditeur a repris la parole pour donner de plus amples informations à l'occasion de cette ressortie qui a vraiment valeur d'événement dans le paysage vidéoludique.

FF7 Remake arrive sur Switch et Xbox avec des nouveautés

C'est à l'occasion du dernier Nintendo Direct que Square Enix a enfin fait le point sur le devenir de FF7 Remake Intergrade, la version new gen de la refonte sortie initialement en 2020. Cette fois, c'est bon, l'éditeur a enfin donné une date pour l'arrivée du jeu sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series X|S. Le rendez-vous est fixé au 22 janvier 2026. Vous avez fait le calcul ? Eh oui ! Plus que quatre mois, quasiment jour pour jour, avant de

Profitant de cette réédition, Square Enix a décidé d'apporter quelques nouveautés à ce FF7 Remake. Le jeu bénéficiera en effet d'un système de profession simplifiée. Par exemple, il vous permet de conserver vos points de vie (HP) et de magie (PM) constamment au maximum, si bien que vos jauges ne diminuent jamais. De plus, celle d'ATB reste remplie quoi qu'il arrive, pour utiliser vos capacités en toutes circonstances. Ajoutez à cela que vous infligez des dégâts de 9 999 en permanence, si bien que vous allez rouler sur le jeu.

Bien sûr, cette progression simplifiée annoncée pour FF7 Remake est une option. À vous de l'activer ou non. Ce peut notamment être intéressant pour offrir plus d'accessibilité, si bien que des joueuses et joueurs peuvent profiter de l'histoire même s'ils ont du mal avec les systèmes de combat. C'est aussi une manière de refaire le jeu à vitesse grand V pour les fans. Naoki Hamaguchi, le directeur du jeu, y voit une occasion de s'adapter au plus grand nombre :

Les nouvelles plateformes offrent également des façons nouvelles et différentes de jouer. Le matériel portable rendra, par exemple, le jeu encore plus facile et accessible. J'espère que les joueurs profiteront de Final Fantasy VII Remake Intergrade de la manière qui correspond le mieux à leur style de jeu. Naoki Hamaguchi, communiqué officiel de Square Enix.

La proposition ne manque pas d'intérêt. Pour autant, elle fait déjà débat sur la toile. De fait, certains internautes demandent « où est le fun »1 dans tout ce cela. Cet équivalent d'un "mode facile", voire d'un "mode dieu" ne convainc donc pas tous les joueurs. Cela dit, la progression simplifiée de FF7 Remake reste facultative. Dès lors, seuls celles et ceux qui en ont besoin pourront s'en servir.

© Square Enix.