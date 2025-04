Pour sa fenêtre de lancement, la Nintendo Switch 2 sort l'artillerie lourde avec deux exclusivités qui devraient faire vendre des consoles dès la sortie : Mario Kart World et Donkey Kong Bananza. Afin de grossir le line-up et de faire son retard sur la concurrence, le constructeur japonais s'est aussi rapproché des éditeurs tiers pour toute une série de portages divers et variés. C'est le cas de Square Enix avec la remasterisation de Bravely Default: Flying Fairy et FF7 Remake Intergrade.

Un comparatif PS5 et Switch 2 pour FF7 Remake Intergrade

Les annonces lors de la présentation Nintendo Switch 2 étaient nombreuses. Parmi tous les jeux montrés, Big N a confirmé une rumeur tenace avec le portage de FF7 Remake Intergrade, qui est déjà un portage amélioré du jeu PS4 disponible sur PS5 et PC. Vu l'ampleur de ce jeu AAA, de nombreuses personnes se demandent si la Switch 2 va pouvoir l'encaisser sans trop de difficultés. Même s'il convient de rester prudent, un premier comparatif vidéo basé sur des trailers entre la version PS5 et celle sur Nintendo Switch 2 a été mis en ligne par la chaîne YouTube Cycu1.

FF7 Remake Intergrade est-il prometteur ? Visiblement, oui, mais évidemment, n'espérez pas une qualité équivalente aux versions PS5 et PC. Si certaines images sont pour ainsi dire quasiment identiques, des différences sont déjà perceptibles. En effet, le portage aura une résolution et un framerate inférieurs, des ombres et des textures moins précise et détaillées, entre autres choses. De ce fait, FF7 Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2 sera nécessairement plus flou et moins fluide. Le tout sera de savoir aussi si le taux d'images par seconde arrive à se maintenir aux alentours des 30fps, ou si on assistera à des chutes violentes lors de scènes chargées. Et puis comme sur Switch, le format nomade va jouer également pour beaucoup de monde.

Source : Cycu1.