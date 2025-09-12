Si FF7 Rebirth et son prédécesseur ont connu un succès d’estime, ils n’ont pas été à la hauteur des attentes commerciales de Square Enix. Les ventes sont loin de correspondre aux prévisions de l’éditeur japonais, ce qui l’a poussé à revoir sa stratégie. Les partenariats d’exclusivité avec PlayStation devraient donc se faire plus rares, au profit d’une stratégie davantage axée sur le multiplateforme. F14 et Final Fantasy 16 sont désormais disponibles sur Xbox et plusieurs titres ont été annoncés sur Nintendo Switch 2, dont FF7 Remake et sa suite. Square Enix a ainsi profité du Nintendo Direct de septembre 2025 pour faire de nouvelles annonces concernant ce portage très attendu.

Maintenant que la Nintendo Switch 2 est arrivée et qu’elle a bien plus sous le capot que sa grande sœur Square Enix va pouvoir sortir l’artillerie lourde du côté de la marque rouge. Cela commencera notamment avec la trilogie de remakes de Final Fantasy 7, dont les deux premiers épisodes sont d’abord sortis en exclusivité sur PlayStation puis PC. Les jeux seront ainsi prochainement accessibles aux joueurs Xbox et Nintendo Switch 2, avec une date de sortie jusqu’alors calée à un vague hiver 2025 pour la console hybride. Les plus impatients espéraient une annonce lors du Nintendo Direct de septembre 2025 et ils ont été servis.

En plus de montrer de nouveaux extraits du portage, Square Enix a surtout confirmé la date de sortie du jeu. Il faudra patienter un peu plus que ce que beaucoup pensaient. FF7 Remake sera en effet disponible sur Nintendo Switch 2 le 22 janvier 2026.

Source : Square Enix