Avis aux collectionneurs : FF7 Remake et sa suite, FF7 Rebirth, reviendront bientôt dans une nouvelle édition physique qui rappellera de doux souvenirs aux fans de la première heure.

En attendant de pouvoir nous donner des nouvelles de la troisième et dernière partie du remake de Final Fantasy 7, Square Enix compte bien faire tout son possible pour capitaliser sur les deux premières parties. En effet, alors que l’éditeur se prépare actuellement pour la sortie de FF7 Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2, il n’en oublie pas pour autant les fans et les collectionneurs présents sur PS5. Car ces derniers ont beau avoir déjà eu l’occasion de découvrir ces deux titres, ils auront très bientôt une bonne raison d’y retourner.

Une nouvelle édition annoncée pour FF7 Remake

Et pour cause, à la grande surprise générale, Square Enix a dévoilé hier l’arrivée d’une nouvelle édition physique baptisée « Final Fantasy 7 Remake Intergrade & Rebirth Twin Pack » qui, comme son nom l’indique, regroupera FF7 Remake Intergrade et FF7 Rebirth dans un seul et même coffret. D’ailleurs, nul doute qu’avec ses trois disques inclus, celui-ci rappellera de doux souvenirs aux fans de la première heure, qui étaient habitués à l’époque de la PS1 à devoir jongler entre les disques pour pouvoir profiter de l’intégralité des Final Fantasy.

Les années passent, mais les souvenirs restent... © eBay

D’autant plus que ce bon vent de nostalgie, mêlé évidemment à une bonne dose de modernité puisque l’on parle de deux remakes, arrive contre toute attente à un prix plus que raisonnable. Car pour vous procurer cette belle édition physique regroupant FF7 Remake et sa suite, il vous en coûtera seulement la somme de 69.99€. Un très beau geste de la part de Square Enix donc, surtout quand on sait qu’en parallèle, un Nintendo n’hésite par exemple pas à réclamer la même somme pour une légère remasterisation de Super Mario Galaxy 1 & 2.

Notez toutefois que cette compilation, annoncée pour le 4 décembre 2025, ne proposera aucun contenu supplémentaire pour l’occasion. Cela étant, tous les contenus sortis à ce jour pour FF7 Remake et FF7 Rebirth seront naturellement inclus dans les galettes, ce qui vous assure d’ores et déjà une bonne centaine d’heures de jeu au minimum. Autant dire, donc, que vous aurez largement de quoi faire, et que cela représentera une belle opportunité de se remettre dans le bain avant l’arrivée du prochain remake, dont le développement suit tranquillement son cours.

Source : Square Enix