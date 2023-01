On ne l’avait pas vue venir. Square Enix vient d’annoncer un DLC et un crossover assez surprenants à l'occasion du 26 ème anniversaire du jeu emblématique.

Final Fantasy 7 souffle aujourd’hui sa 26ème bougie. A cette occasion, Square Enix a tenu à marquer le coup en faisant officiellement du 31 janvier le FF7 Day. L’éditeur japonais a officiellement déposé le nom et l’a gravé dans le marbre. Pour marquer le coup, Yoshinori Kitase, producteur de la licence, a tenu à adresser un message de remerciement aux fans. On calme tout de suite les ardeurs, il n’y a (pour le moment) aucune nouvelle de FF7 Remake 2, mais Square Enix a fait une annonce pour le moins étonnante.

FF7 s'invite dans Powerwash Simulator

Aujourd’hui est un jour sacré pour les fans du jeu emblématique. Cela fait désormais 26 ans que Final Fantasy 7 est sorti et il faudra désormais compter sur des célébrations chaque année au 31 janvier. Pour ce premier FF7 Day, pas de FF7 Rebirth comme les fans l’attendaient mais l’annonce d’un DLC pour le moins inattendu. Le RPG culte de la PS1 va en effet s’inviter dans un autre jeu édité par Square Enix, cette même production qui avait accueilli Tomb Raider il y a quelques temps. Enfilez les blouses et préparez les savonnettes, la Hardy-Daytona de Cloud a besoin d’un gros nettoyage.

Powerwash Simulator recevra donc très prochainement un nouveau DLC gratuit consacré à FF7 à l’occasion d’un crossover pour le moins surprenant. Peu de détails accompagnent l’annonce si ce n’est que le Midgar Special Pack vous demandera de décrasser la moto de Cloud, le bar du Septième Ciel tenu par Tifa et même un Scorpion Gardien, le tout premier boss du jeu. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment. On en profite par ailleurs pour rappeler que le DLC gratuit dédié à Tomb Raider est justement disponible en ce mardi 31 janvier 2023. Les joueurs peuvent nettoyer la façade du bâtiment, les jardins, et même l’intérieur du manoir de Lara Croft.