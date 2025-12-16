Le monde des amateurs de RPG n’a qu’un seul nom à la bouche en ce moment : Clair Obscur Expedition 33. Ce jeu de rôle made in France a pulvérisé les records cette année, pour terminer en beauté aux Game Awards 2025, où il a raflé presque tous les honneurs, dont le très convoité GOTY 2025. Dans son discours, Guillaume Broche a pris soin de saluer Hironobu Sakaguchi, le père de Final Fantasy, l’une des sagas qui a le plus influencé Sandfall Interactive. Une façon de rendre hommage aux jeux qui nous ont bercé et de rappeler que que l’histoire du RPG sera toujours indissociable de cette légende. Mais Clair Obscur et FF7 Remake, l’un des derniers gros titres de la licence, partagent aussi un autre point commun. Aucun des deux n’est disponible sur Nintendo Switch 2… mais cela va changer très prochainement pour l’un d’eux, qui fait même une petite surprise pour les joueurs de la console hybride juste avant les fêtes.

FF7 Remake jouable gratuitement sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series

Ce n’est plus un secret : la trilogie Final Fantasy 7 Remake arrive sur Nintendo Switch 2. Et ça commencera avec l’épisode qui a initié cette réécriture. Le 22 janvier 2026, les aventures de Cloud, Tifa, Aerith et toute la bande d’A.V.A.L.A.N.C.H.E débarqueront sur la console hybride. Ce portage, dont la qualité nous a impressionnés lors de notre prise en main à la Gamescom puis à la Paris Games Week, ne fera aucune concession. Si le jeu occupera 100 Go de votre espace sur Nintendo Switch 2, c’est parce que Naoki Hamaguchi, le directeur, a catégoriquement refusé de brader la qualité du jeu à certains moments clés, quitte à jouer habilement sur les lumières pour éviter un effet « cheap ». Et si vous ne nous croyez pas sur parole, allez vérifier par vous-même : une démo gratuite de FF7 Remake est désormais disponible sur Nintendo Switch 2.

Enlevez ces gouttes de sueur sur votre front, vous n’aurez pas à faire le ménage sur votre console. La démo gratuite de FF7 Remake ne pèse que 7,9 Go. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la version Xbox Series du portage peut également être testée gratuitement dès maintenant. En revanche, elle réclamera 20 Go d’espace sur votre disque. Cette démo permettra donc aux joueurs de replonger dans l’introduction emblématique du jeu, où Cloud et AVALANCHE s’attaquent à un réacteur Mako dans la ville dystopique de Midgar. Bien sûr, votre sauvegarde sera conservée si vous passez à la version complète plus tard et vous débloquerez également des objets bonus, à savoir les « Boucles spiritistes » et l’« Ensemble de survie ». Pour rappel, FF7 Remake sera disponible sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series le 22 janvier 2026.

