26 ans de Final Fantasy 7 ce n’est pas rien. A défaut de montrer de nouvelles images du très attendu FF7 Remake 2, Square Enix a tenu à marquer le coup à sa façon. Comme annoncé lors du premier FF7 Day qui s’est tenu le 31 janvier, Cloud et sa bande vont faire l’objet d’une collaboration pour le moins étonnante. On sait désormais quand elle aura lieu.

Alors que Theatrhythm Final Bar Line fera chavirer le cœur des fans dans une poignée d’heures, Square Enix lève le voile sur la prochaine apparition de FF7. Le RPG culte va en effet s’inviter dans l’un des autres jeux de l’éditeur. Un crossover pour le moins surprenant mais qui n’est pas tant une surprise puisque Tomb Raider avait fait l’objet d’une collaboration similaire. Cloud va en effet troquer sa Buster Sword et son uniforme de SOLDIER pour enfiler une blouse et s’armer de savonnettes afin de nettoyer Midgar et la Hardy-Daytona. Le DLC de FF7 de Powerwash Simulator arrivera le 2 mars 2023 sur l’ensemble des plateformes.

Le Septième Ciel, le bar de FF7, a besoin d'un gros nettoyage

Ce Midgar Special Pack contiendra donc cinq niveaux à nettoyer de fond en comble sous les ordres des membres éminents du groupe rebelle Avalanche et des grands noms de la Shinra. Les joueurs seront donc chargé de faire briller la Hardy-Daytona de Cloud et la voiture de la Shinra, un Scorpion Gardien (le tout premier boss du jeu), le bar du Septième Ciel tenu par Tifa, la salle d’exposition sur l'énergie Mako et le redoutable Aérodestructeur qui ne sera pas en état de marche rassurez-vous. Le DLC FF7 de Powerwash Simulator sera donc gratuit pour tout le monde et ne devrait pas manquer d’easter eggs à découvrir pendant ces séances de nettoyage.

La Hardy-Daytona de Cloud

Pour mémoire, Powerwash Simulator s’est imposé comme l’une des sensations de l’été dernier lors de sa sortie sur le Xbox Game Pass. Les joueurs et les critiques ont été conquis par son côté relaxant et satisfaisant et son ambiance détendue. Le jeu est récemment sorti sur PS5 et PS4.