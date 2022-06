C’est officiel, vous pourrez enfin emmener Cloud, Tifa, Aerith et toute la bande partout où vous allez. Non pas sur Switch mais sur le Steam Deck. Voici toutes les infos.

Toujours pas ! Deux ans après sa sortie, FF7 Remake se fait toujours attendre sur les consoles Xbox. Le titre s’était laissé approcher par les joueurs PC en exclusivité sur l’Epic Games Store, mais il va enfin s’ouvrir à une autre plateforme.

FF7 Remake disponible sur Steam Deck

Mauvaise nouvelle pour les joueurs Xbox Series et Xbox One, FF7 Remake Intergrade n’arrivera toujours pas sur leurs consoles. A la place, Square Enix a profité de son événement commémoratif pour annoncer la sortie du jeu sur Steam le 17 juin 2022. Une information qui avait fuité quelques heures avant l’événement via la base de données de la plateforme.

Le titre sera d’ailleurs compatible avec le Steam Deck pour pouvoir emmener Cloud, Tifa, Aerith et Barret partout avec soi. Rappelons que l’édition FF 7 Remake Intergrade comprend le DLC axé autour de Yuffie et des améliorations graphiques en tout genre. Quant aux joueurs Xbox, Square Enix semble toujours les bouder. L’exclusivité console (d’Intergrade) est bien terminée depuis cette année, mais toujours aucun signe de portage. Peut-être que le partenariat renforcé avec Sony qui faisait l’objet de rumeurs était bien vrai. Dans l'actualité, Final Fantasy 7 Remake 2, finalement appelé FF7 Rebirth s'est enfin dévoilé au grand jour, au même titre que Crisis Core Reunion qui lui sortira bien sur Xbox Series et One.