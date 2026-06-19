Une décennie de développement, deux épisodes et plusieurs portages plus tard, la trilogie FF7 Remake est prête à se tourner vers sa conclusion. Un final particulièrement attendu, aussi bien par les vétérans qui ont parcouru Gaia en long, en large et en travers sur PS1 que par les néophytes, pour les nombreuses questions laissées en suspens et le sort réservé à plusieurs personnages emblématiques de la licence. Et justement, deux favoris des fans devraient profiter d’un traitement de choix dans FF7 Revelation.

Un rôle plus important pour des favoris des fans

A l’occasion du Summer Game Fest 2026, Naoki Hamaguchi, directeur du jeu, a fait le tour des médias pour répondre à leurs questions les plus brûlantes. Dans un entretien accordé à GameRant, il a ainsi évoqué une place plus importante pour deux personnages particulièrement appréciés, à qui des spin-offs respectifs ont été consacrés : Zack Fair et Vincent Valentine. Que ce soit Crisis Core ou Dirge of Cerberus, le réalisateur estime que ces deux épisodes annexes, sortis respectivement sur PSP et PS2, ont « eu un impact important sur la série Remake dans son ensemble, puisque son objectif est de réimaginer l’intégralité du monde de FF7 ». En ce sens, il confirme que FF7 Revelation aura des éléments liés à ces deux jeux, mais aussi à Advent Children, le film se déroulant après la fin du classique de la PS1.

« Zack aura un plus grand rôle qu’avant cette fois. Non seulement dans l’histoire, mais également dans l’expérience de jeu globale des joueurs », précise l’une des têtes pensantes de FF7 Remake 3. Le SOLDAT était en effet déjà devenu jouable lors de certaines séquences de Rebirth et son rôle devrait donc, comme on pouvait s’y attendre, être plus actif dans ce troisième épisode.

Zack dans FF7 Rebirth ©Square Enix

FF7 Remake 3 étendra-t-il tout l'univers du jeu ?

Le cas de Vincent est un peu différent. Apparu dans Rebirth en tant que personnage non jouable, il demeure encore très énigmatique pour les nouveaux venus, qui savent seulement qu’il a passé une longue période dans un cercueil et qu’il a des comptes à régler avec Sephiroth. D’après le directeur de FF7 Revelation, son histoire sera elle aussi davantage développée dans le jeu, probablement en puisant dans certains éléments de Dirge of Cerberus.

Difficile d’en dire plus sans spoiler ce qu’implique « tout l’univers de FF7 », mais son passé devrait être exploré plus en profondeur que dans le jeu original. La perspective devrait en tout cas ravir les fans de ces deux personnages, d’abord cantonnés à des rôles secondaires avant de devenir des figures marquantes du jeu et de la licence. Rendez-vous au printemps 2027 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC pour découvrir ce qu’Hamaguchi et son équipe nous réservent.

Source : GameRant