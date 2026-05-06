Naoki Hamaguchi nous donne encore l'eau à la bouche avec ses révélations sur le très attendu FF7 Remake 3, soit l'ultime chapitre de la refonte du titre culte de 1997.

Mine de rien, il est plutôt bavard. Alors que FF7 Remake 3 n'a pas officiellement été dévoilé, Naoki Hamaguchi, le directeur, se confie régulièrement sur l'avancée du projet en coulisses. Visiblement, Square Enix a décidé de pousser encore plus loin certains aspects de l'œuvre originale. Les fans peuvent d'ores et déjà s'attendre à un spectacle encore plus explosif.

FF7 Remake 3 ne les laisserait pas faire de la figuration

À un mois de la sortie du portage de FF7 Rebirth sur Nintendo Switch 2, Naoki Hamaguchi reprend les interviews çà et là. À cette occasion, il revient pour le média ntower sur le contenu de cette édition complète du jeu, qui offre un nouvel éclairage sur certains personnages. Il souligne par exemple que dans cet épisode, « des personnages comme Yuffie et Vincent, qui étaient optionnels dans le jeu original, sont pleinement intégrés à l'histoire principale ». Et cela pourrait aller encore plus loin dans l'ultime partie du remake. Les fans de la première heure vont, en effet, avoir une bonne raison de se réjouir.

Naoki Hamaguchi confirme en effet que certains personnages secondaires vont enfin prendre de l'ampleur dans FF7 Remake 3. Vincent Valentine fera évidemment son retour à l'écran, ainsi que son éternel comparse, Cid Highwind. Déjà présents dans Rebirth, une partie du public était déçue de ne pas pouvoir combattre avec eux en jeu. Cependant, il en sera autrement dans le prochain jeu.

Cette fois, c'est dit, « dans le jeu final, Vincent et Cid ont tous deux été conçus avec des aptitudes au combat extrêmement séduisantes ». Naoki Hamaguchi d'ajouter que « ce sont des personnages [qu'il a] hâte que tout le monde puisse découvrir ». Et ce ne sont pas les fans qui vont le contredire. Sur les réseaux sociaux, l'excitation est à son comble. Désireux de jouer avec eux concrètement, certains ne peuvent contenir leur impatience. « Je bave déjà, c'est une torture » peut-on lire, par exemple. Une chose est claire alors : il ne manque plus à Square Enix que de faire l'annonce en bonne et due forme de FF7 Remake 3, ultime chapitre devant compléter la trilogie.



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