Quelques jours après avoir évoqué l'échelle qu'on peut visiblement attendre de grandiose pour FF7 Remake 3 auprès de ComicBook, son producteur très prolixe Naoki Hamaguchi a cette fois tenu une interview auprès de nos collègues chez Nintendo Life, tandis que Rebitrh va sortir sur Nintendo Switch 2 le 3 juin à venir. Il était cette fois question de l'avancement du développement du grand final de cette trilogie Remake, dont la sortie pourrait bien se dessiner plus rapidement qu'escompté.

Le tour de FF7 Remake 3 déjà fait 40 fois par son producteur

En attendant une présentation officielle en bonne et due forme, c'est une fois encore à Naoki Hamaguchi qu'on doit des nouvelles de FF7 Remake 3 par l'entremise d'une interview. Un peu plus de deux ans après la sortie de Rebirth, son équipe aurait en tout cas bien progressé pour le troisième et ultime épisode de l'épopée qu'est le Remake du légendaire Final Fantasy 7. À ce titre, il faut selon son producteur s'attendre à un final véritablement au sommet, qui devrait véritablement se présenter comme l'apothéose de la trilogie à tous les niveaux.

Malgré les grandes ambitions qu'entretiennent Hamaguchi et Square Enix autour de FF7 Remake 3, son développement progresserait très bien, si l'on en croit les propos de son producteur auprès de Nintendo Life. « La manière dont le développement du jeu progresse nous excite vraiment. Je l'ai déjà terminé plus de 40 fois ! J'ai hâte que le plus grand nombre de personnes possible puisse découvrir cette troisième partie par elles-mêmes, et mon équipe et moi-même travaillons d'arrache-pied pour créer une expérience inoubliable ».

Cela signifierait donc que FF7 Remake 3 est d'ores et déjà jouable dans son intégralité, et que l'équipe de Naoki Hamaguchi en serait désormais à l'étape cruciale du peaufinage de l'ensemble. Par conséquent, il se pourrait que la sortie de l'ultime épisode de la trilogie Remake soit finalement plus proche qu'on ne le pense. Alors que la grand-messe estivale du jeu vidéo qu'est le Summer Game Fest aura lieu dans un petit mois, il n'est donc pas impossible que Square Enix y passe une tête pour faire une annonce particulièrement attendue à son sujet, entre autres.

Naoki Hamaguchi. © Square Enix

Source : Nintendo Life