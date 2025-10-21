Avec l’arrivée prochaine de FF7 Remake Intergrade sur Xbox Series et Nintendo Switch 2, la trilogie de Square Enix ne manque pas de faire parler d’elle depuis quelques temps. Il faut dire aussi que pour les joueurs, voir ce titre emblématique de la PlayStation débarquer sur de nouvelles plateformes est un véritable événement. Ce que les fans attendent le plus, toutefois, c’est naturellement d’en savoir plus sur FF7 Remake 3, qui nous réserve assurément bien des surprises. L’une d’elles, d’ailleurs, semble d’ores et déjà avoir été teasée par Square Enix, et elle est inattendue.

Après FF7 Remake 3, une grosse surprise pourrait attendre les fans

En effet, à l’occasion du Tokyo Game Show 2025, nos confrères de chez WccfTech ont eu l’opportunité de s’entretenir avec Naoki Hamagauchi, qui n’est autre que le réalisateur de la trilogie FF7 Remake. Ce fut alors l’occasion pour eux d’aborder de nombreux sujets, parmi lesquels notamment celui de la possibilité que FF7 Rebirth puisse accueillir un DLC dans les mois à venir. Et si la réponse du créateur à ce sujet en décevra sans doute plus d’un, ce qu’il a déclaré ensuite sur FF7 Remake 3, en revanche, est on ne peut plus intéressant.

Car s’il confirme par ce biais que FF7 Rebirth ne recevra finalement pas de DLC, même si cette possibilité fut pendant un temps envisagée par les équipes, il ajoute ensuite que FF7 Remake 3, en revanche, pourrait y avoir droit. « Une fois que nous aurons sorti le troisième volet, il est possible qu’un DLC soit proposé pour celui-ci » a affirmé Hamagauchi. Mais le plus intéressant, et même le plus surprenant, reste sans aucun doute le fait que Square Enix ne semble pas non plus être fermé à l’idée de produire un quatrième opus dans la foulée.

« Avec la conclusion de la trilogie FF7 Remake, Final Fantasy dans son ensemble devrait probablement toucher un public beaucoup plus large. Que ce soit un nouveau DLC ou un titre complet, c’est quelque chose que nous envisageons activement ». Se pourrait-il, donc, que ce qui devait à l’origine être une trilogie débouche finalement sur quelque chose de plus ambitieux encore ? On dirait bien. Et si tel est le cas, nul doute que les joueurs sauront pardonner au studio l’absence d’un DLC pour FF7 Rebirth.

Source : WccfTech