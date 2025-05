Les critiques à propos des remakes et remaster se lisent à tout-va sur les réseaux sociaux ces dernières années. Nous pouvons nier qu'un grand nombre de refontes et relecture voient le jour sur la génération actuelle, au milieu de toutes les créations originales. Toutefois, ces réitérations d'une œuvre sont parfois l'occasion de les redécouvrir littéralement sous un nouveau jour, parfois avec des divergences vis-à-vis de l'œuvre initiale. C'est notamment le cas de FF7 Remake, dont les fans attendent encore le dénouement de la troisième partie. Une information pourrait justement avoir été donnée discrètement à son sujet.

Une nouveauté s'est récemment dévoilée pour les fans de Final Fantasy. Il s'agit de la collaboration avec le JCC Magic the Gathering. Les premiers boosters collector se sont dévoilés fin mars, tandis que la nouvelle extension continue de se montrer à moins d'un mois de son arrivée sur le marché. Dans tous cela, nous avons eu droit à quelques aperçus de personnages iconiques de FF7.

Parmi ces derniers, un a particulièrement retenu l'attention des fans. Il s'agit de Sephiroth et de sa forme « Safer ». Le compte X officiel de FF7 a mis en lumière les illustrations de Tetsuya Nomura, qui est concept designer sur les remake et directeur créatif sur Rebirth. Certains auront remarqué quelques changements avec le design original de l'antagoniste.

De fait, Nomura lui-même a expliqué en quelques mots le concept derrière ces illustrations. Il les a conçues de telles sortes qu'elles n'en fassent qu'une si elles sont associées. Or, il reconnaît que le character design de Safer Sephiroth n'est pas le même que dans FF7 Remake.

Cette fois-ci, j'ai dessiné Sephiroth sur le recto et le verso de la carte. En fait, je les ai dessinées de façon à ce qu'elles se rejoignent si on les place l'une sur l'autre, donc si vous réussissez à obtenir deux cartes identiques et à les aligner, vous verrez à quoi ressemblait l'illustration originale.

Il y a aussi une raison pour laquelle le design de Safer Sephiroth est différent de celui du jeu original, mais je ne peux malheureusement pas en dire plus à ce sujet.