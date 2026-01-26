Avis aux fans historiques du jeu, voilà une nouvelle autour de FF7 Remake 3 dans le cadre d'une interview de son directeur qui pourrait bien éclairer votre journée d'hiver.

Alors qu'on apprenait il y a peu que FF7 Remake 3 serait d'ores et déjà en développement pour toutes les plateformes, impliquant donc qu'il sortira simultanément non seulement sur PS5 mais également PC, Xbox Series et Nintendo Switch 2, son directeur, Naoki Hamaguchi, désireux de faire la promotion de son prochain bébé via différentes interviews, a récemment confirmé une nouvelle réjouissante pour les fans du jeu original.

Du pain et de la neige sur la planche pour le directeur de FF7 Remake 3

Si l'on se penche sur les mini-jeux les plus populaires du jeu Final Fantasy VII original de 1997, on en a déjà croisé un bon nombre, en partie dans le Remake, et surtout dans Rebirth. Ce dernier, en particulier, en a également inventé quelques-uns. Il en reste cependant encore d'autres qui pourraient faire leur apparition dans FF7 Remake 3. Plus précisément, il en resterait trois : celui du snowboard au Grand Glacier ; piloter un sous-marin pour poursuivre un sous-marin ennemi ; et, enfin l'élevage des chocobos.

Tandis que les courses de chocobos sont bel et bien présentes dans Rebirth, rien ne garantit que l'équipe d'Hamaguchi ira plus loin. Mais on peut rester optimiste au vu de la popularité de l'élevage des chocobos dans le jeu original. C'est toutefois un autre mini-jeu qui a visiblement les faveurs du directeur de FF7 Remake 3, qui a justement confirmé son grand retour dans le cadre d'une interview auprès de Polygon :

« Le snowboard ! C'est un élément qui évoque de très beaux souvenirs chez les fans ! Je ne peux malheureusement pas trop en dire plus, mais nous savons que ce ne sera pas un simple mini-jeu de snowboard. Nous voulons nous assurer qu'il soit intégré à l'histoire de FF7 Remake 3 et qu'il soit en parfaite adéquation avec son thème ». Cela semble suivre la continuité de ce que nous avons vu dans des contenus aussi mémorables que le défilé de Junon et l'arène de combat du Gold Saucer.

D'ailleurs, la version du parc d'attractions de FF7 Rebirth comprenait même un grand panneau d'affichage annonçant l'arrivée prochaine du snowboard. Cloud et sa bande vont donc bel et bien battre la poudreuse dans FF7 Remake 3... dans un avenir plus ou moins lointain, en attendant de connaître plus précisément sa date de sortie.

