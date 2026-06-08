Après des mois de spéculations sur son titre, FF7 Remake 3 s’est enfin révélé sous le nom de Revelation lors du Summer Game Fest 2026. Cette conclusion de la trilogie est ainsi attendue pour le printemps 2027 et sortira, cette fois, simultanément sur l’ensemble des plateformes actuelles. A l’occasion des Play Days organisés en marge du SGF à Los Angeles, le directeur Naoki Hamaguchi a multiplié les interviews auprès de plusieurs de nos confrères. L’occasion pour lui d’évoquer l’un des retours les plus attendus par les joueurs dans FF7 Revelation. Et non, il ne s’agit pas d’un personnage.

Toujours plus de mini-jeux dans FF7 Remake 3

Les équipes avaient déjà annoncé la couleur avant même la révélation du jeu. Elles n’ont aucunement l’intention de lever le pied sur l’un des aspects les plus discutés, voire controversés, de FF7 Rebirth, sa montagne de mini-jeux. Et parmi eux, le grand favori des joueurs, le Queen’s Blood. A l’occasion du Summer Game Fest 2026, Naoki Hamaguchi est ainsi revenu sur la place que le jeu de cartes occupera dans ce FF7 Remake 3, lui et la multitude d’activités annexes. « Si nous nous en éloignions, je ne pense pas que nous pourrions encore l’appeler un remake fidèle à l'œuvre originale. Donc oui, il y aura beaucoup de mini-jeux et de contenus annexes », a-t-il expliqué dans les colonnes de Game Informer.

Le directeur de la trilogie reconnaît toutefois que la grande générosité de FF7 Rebirth flirtait parfois avec l’overdose pour les joueurs moins friands de ce type de distractions. Pour éviter que les mini-jeux ne deviennent un passage obligatoire, FF7 Revelation apportera plusieurs ajustements avec des niveaux de difficulté réglables à l’envi, et même la possibilité de les passer. Pour que personne ne soit pénalisé, les récompenses du Queen’s Blood et autres activités ne seront plus liées à des objets utiles en combat.

Le Queen's Blood dans Rebirth ©Square Enix

Un nouveau protagoniste pour le Queen's Blood

Face à la popularité du jeu de cartes, qu’Hamaguchi lui-même reconnaît ne pas avoir anticipée, le Queen’s Blood gardera une place de choix dans FF7 Remake 3. Cloud cédera toutefois sa place à Red XIII, qui aura l’occasion de prendre sa revanche après sa déconvenue lors de la croisière vers Costa del Sol. « Dans Rebirth, Cloud était le personnage principal de l’histoire du Queen’s Blood. Dans FF7 Revelation, ce sera Nanaki », explique le directeur du jeu. Un choix qui trouve notamment son origine dans la désormais célèbre scène du bateau où le chien dansait.

Nouveau jeu oblige, quelques ajustements des règles sont également prévus, même si l’équipe travaille actuellement sur l’équilibrage du jeu de cartes. Suffisamment en tout cas pour permettre à Hamaguchi d’affirmer avec une certaine confiance : « Nous sommes convaincus que cette nouvelle version sera encore meilleure que la précédente version du Queen’s Blood ». Rendez-vous donc au printemps 2027 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC pour enchaîner les parties.

Source : Game Informer