Les fans de FF7 Remake sont sur le qui-vive. Après un deuxième épisode salué par la critique, tous les regards sont tournés vers la partie 3, censée clôturer cette ambitieuse trilogie. Et bonne nouvelle : le projet avance bel et bien. Même si, pour l’instant, il faut se contenter de peu.

Nomura brise (légèrement) le silence de FF7 Remake 3

C’est lors d’un livestream dédié à Final Fantasy 7: Ever Crisis que Tetsuya Nomura, figure incontournable de la série, a brièvement évoqué la suite du FF7 Remake 3. Pas d’annonces majeures, pas de bande-annonce. Mais un message clair : l’équipe travaille dur sur la troisième partie et le développe avance bien. C'est déjà très positif comme annonce, surtout quand on est ultra impatient.

Nomura n’a rien dévoilé de concret sur FF7 3 Remake, mais il a demandé aux fans de continuer à faire preuve de patience. Selon lui, tout se déroule comme prévu, et l’équipe est pleinement engagée sur le projet. En bref, le silence radio n’est pas synonyme d’oubli.

Depuis la sortie de Final Fantasy 7 Rebirth en 2024, la communauté attend avec impatience la suite. Ce troisième épisode viendra clore la trilogie FF7 entamée en 2020, et les attentes sont énormes. Pour le moment, aucune date, aucun visuel, rien de tangible. Mais la confirmation que le développement est en cours suffit à maintenir l’espoir. Et connaissant le rythme de Square Enix, on peut s’attendre à une communication plus musclée… au bon moment.

Autre info glissée durant le livestream : le jeu mobile Ever Crisis fêtera ses deux ans en septembre, et de nombreuses annonces sont prévues à cette occasion. Nomura laisse même entendre que d’autres informations liées à l’univers de FF7 pourraient être dévoilées à ce moment-là. Alors oui, c’est vague. Mais si la partie 3 doit faire sa première vraie apparition, ce pourrait bien être là. Wait and see comme on dit.

Source : Nomura