FF7 Remake 3 donne enfin des nouvelles officielles, cette fois directement de la part du réalisateur du remake. De quoi rassurer les fans et faire le point sur l’évolution du prochain épisode.

La trilogie FF7 Remake poursuit son chemin avec le développement de FF7 Remake 3. Lors de la Brazil Game Show (qui vient de se terminer), Naoki Hamaguchi, le réalisateur de la série, est revenu sur l’avancement du troisième épisode et sur les choix qui ont guidé son équipe depuis le début du projet. C'est plutôt positif et ça devrait grandement plaire aux fans.

Des nouvelles officielles de l'avancement de FF7 Remake 3

Bonne nouvelle pour les fans : FF7 Remake 3 progresse activement. Hamaguchi affirme que la conclusion de la trilogie est "totalement claire" dans son esprit. Il se dit confiant quant à la capacité du studio à livrer une fin qui plaira aussi bien aux nostalgiques de 1997 qu’à ceux qui ont découvert la saga avec le remake. "Je suis certain que cette conclusion sera aimée par tous les joueurs", a-t-il assuré devant le public brésilien. Un message rassurant, alors que Square Enix n’a pas encore dévoilé d’images officielles.

Le jeu FF7 Remake 3 est actuellement en production sur PlayStation 5, avec des versions PC, Xbox Series et Nintendo Switch 2 prévues par la suite. Aucune date n’a encore été annoncée, mais le ton du réalisateur laisse entendre que le développement est bien avancé.

Pourquoi trois jeux au lieu d’un seul ?

Interrogé sur ce choix, Hamaguchi a rappelé que FF7 est une œuvre immense, impossible à condenser sans en perdre l’essence pour FF7 Remake. "On aurait pu en faire un seul jeu, mais cela aurait déçu les fans de l’original", explique-t-il.

Diviser le remake en trois parties permettait selon lui de préserver toute la richesse de l’histoire et de tirer pleinement parti des technologies modernes. Un choix risqué, mais assumé.

Malgré la popularité des mini-jeux de Rebirth, comme le très apprécié Queen’s Blood, le réalisateur a précisé que le studio n’avait aucun projet dérivé en cours.

"Ma priorité, c’est de livrer FF7 Remake 3 le plus vite possible, avec la qualité que les fans attendent", a-t-il déclaré. Tout ceci est donc très positif.*

Avec FF7 Remake 3, Square Enix s’apprête à conclure l’un des projets les plus ambitieux de son histoire. Le défi est immense : offrir une fin émotive, cohérente et à la hauteur d’un jeu devenu culte depuis plus de vingt-cinq ans. La pression est énorme.

Source : Genki_JPN