À quelques jours du retour de FF7 Remake sur de nouvelles plateformes, le réalisateur de la trilogie remake nous donne des nouvelles du troisième et dernier opus à venir.

Le 22 janvier prochain, Final Fantasy 7 Remake Intergrade fera officiellement son arrivée sur Xbox Series et Nintendo Switch 2, permettant ainsi à des millions de joueurs supplémentaires de découvrir les aventures de Cloud et toute sa bande. Et alors que l’on sait déjà que Final Fantasy 7 Rebirth aura droit au même traitement à l’avenir, ce que les joueurs attendent surtout dans l’immédiat, ce sont évidemment des nouvelles de FF7 Remake 3, actuellement en développement. Et cela tombe bien, parce que le créateur du jeu a quelques mots à dire.

Bonne nouvelle, le développement de FF7 Remake 3 avance bien

En effet, dans le cadre d’une vaste campagne promotionnelle dédiée à l’arrivée de FF7 Remake Intergrade sur de nouvelles plateformes, Naoki Hamaguchi n’a pas hésité à se prêter au jeu des questions-réponses avec de nombreux médias du monde entier. L’occasion alors pour lui de revenir sur les coulisses de la production des jeux, mais également sur sa vision pour l’avenir de la franchise, ses projets de rêve et enfin, évidemment, FF7 Remake 3. Un jeu qui, le créateur l’assure, progresse comme prévu jusqu’à présent.

« Tandis que nous progressons dans le développement de la série de remakes et que nous approchons de la fin, même lors des interviews où nous évoquons le processus de création de FF7 Remake et FF7 Rebirth, nous avons le sentiment que les fans du monde entier ont vraiment apprécié le titre » a-t-il notamment confié au micro de GamerBraves. Bien sûr, Hamaguchi s’est alors bien gardé d’en révéler davantage sur FF7 Remake 3 qui, pour l’heure, reste encore très mystérieux. Tellement qu’on en ignore jusqu’au nom.

Néanmoins, au vu des dernières nouvelles partagées par ce dernier, cela ne devrait désormais être plus qu’une question de temps avant que nous puissions enfin en découvrir les premières images et informations officielles. D’ici là, rappelons qu’Hamaguchi a affirmé que FF7 Remake 3 devrait apporter une conclusion « aimée par tous les joueurs » à la trilogie, en plus de proposer une nouvelle approche du gameplay par rapport à ses prédécesseurs. Et sa sortie pourrait d’ailleurs ne pas être la fin, un DLC étant d’ores et déjà à l’étude chez Square Exix.

Source : GamerBraves