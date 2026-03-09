Dans un futur pas si lointain, la trilogie de remakes de FF7 arrivera à son terme avec un troisième épisode, visiblement attendu sur toutes les plateformes lors de sa sortie. Un titre aux enjeux cruciaux pour Square Enix, qui doit consolider les ventes de son chantier le plus vaste de ces dernières années, dont les résultats ont été jugés en deçà des attentes de l'éditeur. Alors, à défaut d'en dévoiler le titre ou de montrer les premières images, le géant japonais laisse Naoki Hamaguchi, directeur de la trilogie, faire ce qu'il fait de mieux : assurer la promotion de FF7 Remake 3 avant même qu'elle n'ait officiellement commencé.

Des lieux emblématiques confirmés pour FF7 Remake 3

C'est cette fois dans les colonnes de Bloomberg que la tête pensante de la trilogie FF7 Remake s'est prêtée à quelques révélations supplémentaires sur sa conclusion. L'occasion pour lui de revenir sur certains réarrangements opérés dans le second volet, à commencer par l'absence de Rocket Town, pourtant indissociable de l'introduction du pilote Cid dans le jeu original. Que les fans historiques se rassurent, le célèbre village sera bien présent dans FF7 Remake 3. « C'est l'un des éléments qui a dû être changé avec Rebirth. Wutai est aussi l'un des lieux principaux. Yuffie a un rôle crucial, elle défend la cause de sa patrie. Donc si Wutai n'était pas présent, je pense que les fans me hurleraient dessus », plaisante-t-il.

Mais au-delà du simple retour de lieux emblématiques, FF7 Remake 3 devrait aussi introduire quelques évolutions côté gameplay. À commencer par la présence du Highwind, le vaisseau qui permettra cette fois de parcourir le monde ouvert différemment. Hamaguchi confirme ainsi, une nouvelle fois, qu'il sera l'un des éléments centraux de l'expérience. Le réalisateur reste en revanche plus évasif concernant l'élevage de Chocobos, mini-jeu réputé pour sa part d'aléatoire et pour avoir mis à l'épreuve la patience de nombreux joueurs dans l'épisode d'origine. « Je ne peux pas dire oui ou non concernant l'élevage. Mais il y a certains éléments dans FF7 Remake 3 impliquant les Chocobos qui seront un peu différents de ceux de Rebirth », glisse-t-il.

Yuffie dans FF7 Remake.

Des informations plus tard cette année

Pour le reste, le directeur de la trilogie se montre plus prudent, notamment lorsqu'il s'agit d'évoquer les séquences spatiales liées aux Méga-Matérias ou encore l'exploration sous-marine. Il a toutefois déjà laissé entendre que le Grand Glacier devrait servir de point de départ à cette ultime aventure.Rappelons enfin que des informations plus concrètes devraient être dévoilées dans le courant de l'année, possiblement à l'occasion du Summer Game Fest 2026.

Source : Bloomberg