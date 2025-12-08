FF7 Remake 3 trône naturellement en tête de nombreuses listes des JRPG les plus attendus des prochaines années. Si les premières images se font toujours désirer, l'une de ses figures de proue du projet a donné de ses nouvelles.

C’est l’un des projets les plus attendus de ces prochaines années. Si FF7 Rebirth doit encore poser ses valises sur Xbox et Nintendo Switch 2 dans un futur raisonnablement proche, tous les regards sont déjà tournés vers son successeur, l’épisode censé refermer la trilogie de remakes. Encore lointain, ce troisième volet mobilise pourtant Tetsuya Nomura et ses équipes, plongés dans un développement que l’on devine soutenu. Régulièrement, les cadres de Square Enix distillent quelques bribes d’informations sur ce FF7 Remake 3, voici les dernières en date.

Ça avance pour FF7 Remake 3

Tandis que certains continuent de rêver éveillés d’un hypothétique remake de FF9, d’autres préfèrent rester réalistes et attendre patiemment la conclusion de la réécriture des aventures de Cloud et sa bande. Un troisième épisode qui ne devrait pas arriver avant plusieurs années, même si Motomu Toriyama, producteur, avait promis des nouvelles de ce FF7 Remake 3 avant la fin de l’année. Tous les espoirs sont donc tournés vers les Game Awards 2025, prévus pour la soirée du 11 décembre. Mais, comme souvent, quelques fuites précèdent déjà le grand événement. Naoki Hamaguchi, directeur du projet, s’est laissé aller à quelques, maigres, révélations lors d’un entretien avec Julien Chièze.

Il y confirme notamment que le terme « Highwind » en référence directe au célèbre aéronef, appelé à jouer un rôle majeur dans cet ultime volet, sera un « mot clé » de FF7 Remake 3, sans toutefois en dire davantage. Plus tôt, Hamaguchi avait déjà révélé que les joueurs auront la possibilité de piloter librement cet aéronef à travers toute la carte du monde ouvert dans cet épisode. « Nous ne ferons aucun compromis », avait-il alors affirmé. Cette fois, il réitère la volonté de l’équipe de ne pas reproduire l’expérience des précédents jeux, mais de proposer quelque chose de véritablement nouveau, tant sur le plan de l’expérience que sur celui de l’échelle du jeu.

Naoki Hamaguchi à la tête de FF7 Remake 3 ©Square Enix

Une annonce lors des Game Awards 2025 ?

Le titre définitif du jeu, lui, n’a pas encore été fixé. Dans la même interview, Hamaguchi précise que Tetsuya Nomura et lui ont réduit la liste des possibilités à deux noms, et qu’une décision finale sera prise d’ici la fin de l’année. Les spéculations vont déjà bon train au sein de la communauté, « Reunion » semblant tenir la corde à ce stade. Pour rappel, l’ensemble des équipes de développement est désormais mobilisé sur cette troisième partie, mais Square Enix ne devrait pas communiquer plus largement sur FF7 Remake 3 dans l’immédiat. Cependant une apparition, même furtive pour révéler son nom, lors des Game Awards 2025 reste une possibilité.

Source : JulienChièze