Objet de tous les fantasmes et de toutes les rumeurs, FF7 Remake 3 a assuré le spectacle lors du Summer Game Fest 2026. Square Enix y a non seulement dévoilé son nom officiel, Revelation, mais aussi une présentation généreuse. Celle-ci montrait notamment le vaisseau, son monde ouvert ou encore le gameplay des deux nouveaux combattants, Vincent et Cid. La grande-messe estivale s’est ensuite poursuivie à Los Angeles à l’occasion des Play Days, où les médias ont pu approcher certains des jeux dévoilés lors de l’événement et échanger avec leurs développeurs. Naoki Hamaguchi a ainsi enchaîné les interviews, et les révélations avec. Le directeur de FF7 Remake 3 a donc encore levé le voile sur les ambitions de ce chapitre final.

Nouvelles révélations pour FF7 Remake 3

Cid dans FF7 Revelation ©Square Enix

Dans un entretien accordé à GamesRadar, le réalisateur du jeu a ainsi confirmé ce qui sonnait déjà comme une évidence : FF7 Revelation proposera un monde ouvert encore plus vaste que son prédécesseur, pourtant déjà particulièrement riche et généreux. « Nous offrirons un monde ouvert encore plus grand […] Horizontalement, la carte est beaucoup plus grande que Rebirth, mais elle l’est aussi en termes de profondeur verticale, parce que vous contrôlez également le ciel », explique Hamaguchi. FF7 Remake 3 introduira en effet une grande nouveauté très attendue, le Highwind, le célèbre vaisseau du jeu. Ce dernier permettra en effet aux joueurs de parcourir librement le monde depuis les airs et de se laisser tomber en parachute vers pratiquement n’importe quelle destination.

Et si cette liberté de déplacement a déjà de quoi mettre des étoiles plein les yeux, le directeur de FF7 Remake 3 révèle également que toutes les régions déjà visitées dans Rebirth seront de retour dans ce dernier volet. « Toutes les zones de Rebirth apparaîtront dans Revelation avec la même ampleur, si ce n’est agrandies. Nous ne voulons pas simplement les conserver telles qu’elles étaient dans Rebirth. Nous y ajoutons quelques retouches et changements supplémentaires », ajoute Hamaguchi. Sur le papier, FF7 Remake 3 a l’air de vouloir verser dans la démesure que l’on est en droit d’attendre de la conclusion d’une trilogie en développement depuis maintenant 12 ans. Pour rappel, Final Fantasy 7 Revelation est attendu au printemps 2027 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.

Source : GamesRadar