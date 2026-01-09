FF7 Remake 3 reste encore dans l'ombre, mais les créateurs en parlent. Or, ils ont de très bonnes nouvelles qui devraient plaire à de nombreux fans du jeu original.

L'attente n'est pas encore terminée pour le prochain Final Fantasy. Troisième et dernière partie de la trilogie de remake de FF7, Square Enix prend son temps pour développer comme il se doit cet épisode conclusif. Même son titre n'a pas encore été dévoilé. Pour autant, les équipes de développement se confient régulièrement à son sujet. Naoki Hamaguchi, le directeur de Rebirth et du dernier opus, a encore eu l'occasion de revenir dessus en interview et il a une bonne nouvelle pour les fans de la première heure.

Naoki Hamaguchi va faire plaisir aux vrais fans de FF7

Les RPG en monde ouvert sont monnaie courante depuis déjà bien longtemps. Seulement, ils tentent de se renouveler ces dernières années, mais ce n'est pas toujours chose simple, notamment pour le contenu à intégrer. Encore dernièrement, les équipes de Clair Obscur évoquaient le dilemme entre liberté et challenge. De leur côté, les équipes de FF7 Remake 3 semblent être sûres d'elles sur un point.

Reçu en interview par GamerBraves, Naoki Hamaguchi s'est vu poser une question dont la réponse va intéresser de très nombreux fans. Cela concerne l'intégration des mini-jeux dans l'expérience globale de FF7 Remake 3, en sachant que cet aspect de Final Fantasy 7 Rebirth reçu un accueil mitigé. Le directeur du jeu se dit bien conscient que c'est un problème courant dans les jeux vidéo. L'enjeu est de parvenir à apporter de la fraîcheur annexe dans la boucle de gameplay principale.

Même si Hamaguchi sait que ce n'est pas quelque chose qui intéresse tous les joueurs, les mini-jeux faisaient partie de l'expérience originale de Final Fantasy 7 et le jeu était même réputé pour cela. Dès lors, lui et ses équipes tiennent à préserver cet « esprit » jusqu'à la fin dans FF7 Remake 3. C'est pourquoi ce dernier épisode en contiendra un bon nombre, et même plus que dans les précédents. Une excellente nouvelle pour celles et ceux qui ont adoré cet aspect à l'époque sur PS1 et qui aiment prendre du bon temps pendant leur progression dans cette grande quête qui guide les pas de Cloud et ses compagnons.