La saison des conférences est définitivement lancée. Mardi soir, PlayStation donnait plus ou moins officiellement le coup d’envoi de cette période de Summer Game Fest avec un State of Play, qui aura réussi à en faire rêver plus d’un grâce à des annonces fortes telles que God of War Laufey, Marvel’s Wolverine ou encore Rayman Legends Retold. L’absence d’un jeu pourtant très attendu, à savoir FF7 Remake 3, n’est toutefois pas passée inaperçue. Mais que les fans se rassurent : cela pourrait ne bien être que partie remise.

FF7 Remake 3 devrait être annoncé au Summer Game Fest

En effet, si l’absence du jeu de Square Enix a autant surpris les joueurs, c’est parce que l’éditeur nous a habitués à faire sa communication chez PlayStation il y a plusieurs années maintenant. Il faut dire que FF7 Remake comme FF7 Rebirth ont vu le jour comme des exclusivités temporaires sur PS4 et PS5, ce qui justifiait naturellement une telle approche marketing. Mais dans le cas de FF7 Remake 3, les choses pourraient bien être amenées à changer, le créateur du jeu ayant fait comprendre qu’une sortie multiplateforme n’était cette fois-ci pas à exclure.

Après tout, à l’heure où sont écrites ces lignes, FF7 Remake comme FF7 Rebirth sont officiellement arrivés sur PC, Xbox Series et Nintendo Switch 2, mettant ainsi l’ensemble des joueurs sur un pied d’égalité. Ce qui pourrait alors expliquer pourquoi, cette fois-ci, Square Enix aurait décidé de faire l’impasse sur le State of Play… pour se tourner vers le Summer Game Fest. En tout cas si l’on en croit l’insider Nate the Hate, qui a affirmé sur Reddit « s’attendre à le voir au Summer Game Fest ». Pourquoi ? « J’ai entendu qu’il [y] sera », ajoute-t-il.

Bien sûr, vous connaissez désormais la chanson : cela reste à prendre avec des pincettes pour l’instant, quand bien même la réputation de l’insider n’est plus à faire depuis longtemps. Néanmoins, si vous faites partie de ceux qui attendent avec impatience de découvrir les premières images de FF7 Remake 3, autant dire que vous feriez mieux de surveiller attentivement la conférence de Geoff Keighley qui, pour rappel, se tiendra ce vendredi 5 juin à 23h (heure française). Car il y a fort à parier que le show nous réserve quelques belles surprises.

Source : Nate the Hate