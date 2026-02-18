FF7 REmake 3 figure parmi les jeux les plus attendus de ces prochaines années, lui qui aura la lourde tâche de conclure la trilogie. Son directeur redonne de très bonnes nouvelles, qui rassureront encore les fans les plus impatients.

La trilogie FF7 Remake a élargi son public. Square Enix poursuit sa nouvelle stratégie multiplateforme en ouvrant enfin les portes de cette relecture aux joueurs Nintendo et Xbox, qui peuvent enfin découvrir les aventures revisitées de Cloud et de ses compagnons. Le premier volet de la trilogie est ainsi arrivé sur ces nouvelles machines à la fin du mois de janvier, et sa suite, FF7 Rebirth, prendra le relais dès le 3 juin 2026. En coulisses, l'essentiel des effectifs reste toutefois mobilisé sur le troisième épisode, point d'orgue de cette réinterprétation.Particulièrement attendu au tournant, FF7 Remake 3 progresserait rapidement selon son directeur, et continue de faire parler de lui à intervalles réguliers par le biais des prises de parole de l'équipe. Et les dernières nouvelles sont encore très bonnes.

FF7 Remake 3 pourrait arriver plus vite que vous ne le pensez

Quel que soit son nom final, dire que ce Final Fantasy 7 Remake 3 est l'un des titres les plus attendus de la génération relève presque de l'euphémisme. Cette troisième partie sera l'aboutissement d'un long chantier, aussi ambitieux que risqué, débuté en 2020 avec le premier chapitre de cette relecture d'un monument du JRPG. Si Square Enix ne se risque pas à évoquer une fenêtre de sortie, Naoki Hamaguchi, directeur du projet, se montre une nouvelle fois rassurant. Dans une interview accordée à Automaton, il réitère que FF7 Remake 3 est déjà jouable dans son intégralité en interne et qu'une nouvelle communication officielle ne devrait plus tarder.

Le développement du jeu progresse donc à vive allure et serait entré sa phase de finition, celle où l'équipe affine les mécaniques et la technique du jeu et consolide l'ensemble. « Nous en sommes au stade où la qualité du jeu s'améliore de jour en jour, et chaque fois que nous y jouons, tout semble différent. C'est vraiment palpitant. Je pense que nous ne tarderons pas à pouvoir partager quelques nouvelles avec tout le monde », explique le directeur de FF7 Remake 3 dans cette même interview. Il avait par ailleurs déjà confirmé que Tetsuya Nomura et lui avaient arrêté un nom définitif à la fin de l'année 2025.

Quand Final Fantasy 7 Remake 3 sera-t-il annoncé ?

Comme pour FF7 Rebirth en son temps, cette officialisation devrait être la première annonce majeure autour du projet, vraisemblablement accompagnée d'un teaser. Une révélation à l'occasion du Summer Game Fest 2026 semble toute indiquée, même si Square Enix pourrait tout aussi bien attendre la fin de l'année lors des Game Awards, à moins que l'éditeur ne profite de son traditionnel State of Play printanier pour offrir un premier aperçu de FF7 Remake 3. D'ici là, il faudra se contenter des quelques déclarations distillées par le réalisateur et prendre son mal en patience.

Source : AutomatonMedia