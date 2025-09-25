Alors que le Tokyo Game Show bat son plein, Square Enix était bien sûr présent à domicile pour mettre en avant ses futures productions. Naoki Hamaguchi, directeur de FF7 Remake 3, était naturellement également sur place, et a ainsi répondu aux questions de plusieurs confrères autour du troisième épisode de la fameuse trilogie Remake. Une fois de plus, il rassure son monde, et tease même aux fans de belles choses pour l'avenir.

FF7 Remake 3 avance bien jusqu'à son final en apothéose

Tandis que que Final Fantasy VII Remake va enfin compléter son tableau de chasse avec les consoles Xbox Series et Nintendo Switch 2 prochainement, l'équipe de FF7 Remake 3 avance à son rythme pour son grand final. Dans le cadre de diverses interviews à l'occasion du Tokyo Game Show pour parler de son futur bébé. Il maintient ainsi une fois de plus auprès d'Automaton que « son développement avance extrêmement bien, le jeu prend bien forme. Une bonne partie du contenu est déjà jouable. L'équipe s'attelle actuellement à raffiner l'expérience d'ensemble ». Il ajoute que FF7 Rebirth se serait selon lui bien vendu sur PS5 et PC, et que cela offrira « tous les moyens nécessaires aux développeurs pour offrir un troisième épisode de haute qualité ».

Auprès de Jpgames.de, le directeur de FF7 Remake 3 ajoute d'autres détails croustillants, à l'attention de tous les joueurs. On apprend ainsi que l'équipe aurait déjà une bonne idée de son titre, qui en « reflèterait le gameplay et l'expérience », et que « le final épique devrait être à la hauteur de cette grande trilogie ». Le directeur a par ailleurs confirmé une fois de plus que ce troisième volet serait bien un titre multi-plateformes, qui sortira donc tant sur PS5 que sur PC, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Cela devrait aussi bien s'étendre au reste de la licence.

Enfin, le directeur de FF7 Remake 3 a confié à Jpgames.de un dernier élément d'information particulièrement intéressant. Il espère en effet « être en mesure de partager des nouvelles dans un avenir proche ». Rappelons que la cérémonie des Game Awards 2025 se tiendra courant décembre, et que la licence Final Fantasy y a souvent fait des apparitions remarquées. Au tour de FF7 Remake 3 de briller avec une première bande-annonce en bonne et due forme prochainement ? L'avenir nous le dira.

Sources : Automaton ; Jpgames.de