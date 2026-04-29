Les fans l'attendent toujours aussi impatiemment, FF7 Remake 3 promet d'aller encore plus loin. L'ultime partie de la trilogie redonne de ses nouvelles par la voix de son directeur.

Chaque jour qui passe nous rapproche de la grande annonce de FF7 Remake 3. Pour autant, Square Enix garde encore le secret sur la date à laquelle sera dévoilé cette troisième et dernière partie de la grande refonte de Final Fantasy VII. Pour autant, les équipes évoquent régulièrement le projet. Naoki Hamaguchi à encore pu s'entretenir dessus en interview.

FF7 Remake 3 s'annonce comme le sommet de la trilogie

Régulièrement interrogé sur la production des trois remakes de FF7, Naoki Hamaguchi s'est entretenu avec nos confrères de ComicBook.com. Un échange qui lui a permis de revenir sur l'impact du processus de remake et du développement de la trilogie sur lui en tant que développeur. Au passage, il a même redonné quelques nouvelles de la troisième et dernière partie de cette refonte.

Il le reconnaît sans détours, « passer plus d’une décennie à travailler sur le même jeu AAA est une expérience extrêmement rare pour un développeur ». Hamaguchi a même du mal à réaliser qu'une décennie entière s'est écoulée ses débuts sur le premier FF7 Remake. Il se montre même serein à l'approche du dénouement :

J’ai le profond sentiment que nous serons en mesure de sortir ce dernier volet en toute confiance. Naoki Hamaguchi, pour ComicBook.

Pourtant, FF7 Remake 3 s'annonce comme un sacré morceau. Hamaguchi explique que la philosophie qui guide le projet global est d'« étendre progressivement l’ampleur de l’expérience de jeu à chaque volet, plutôt que de simplement reproduire la même expérience ». C'est pourquoi le troisième chapitre promet d'aller encore plus loin. Avec son équipe, le co-directeur du jeu ne pense pas qu'à la manière de « conclure tout ce qui a été construit jusqu'à présent ». L'idée est vraiment de trouver la « meilleure façon de créer une expérience complète qui reflète pleinement l'ampleur de la série ».

Évidemment, Hamaguchi ne veut pas encore donner de détails sur le contenu du jeu et le calendrier des annonces. Cela dit, il est enthousiaste à l'idée que le public découvre enfin le Highwind, très attendu des fans. Mais c'est tout ce qu'il dit pour le moment, se contentant d'assurer que FF7 Remake sera « le point culminant de la trilogie ». Si les internautes s'impatientent déjà, voulant « ce jeu maintenant»1, le moment de tout dévoiler n'est plus très loin.

Naoki Hamaguchi.